เศร้า! โบเน็ตติ ตำนานผู้รักษาประตูสิงห์บลูส์เสียชีวิต

เชลซี แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแจ้งข่าว ปีเตอร์ โบเน็ตติ นายประตูระดับตำนานของทีมเสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 78 ปี หลังมีอาการป่วยมาเป็นเวลานาน

โบเน็ตติ ค้าแข้งอย่างยาวนานกับทัพสิงห์บลูส์ถึง 15 ปีในช่วงปี 1960-75 โดยลงเฝ้าเสาไปมากถึง 729 นัด โดยเขาเคยเป็นเจ้าของสถิติคลีนชีตมากที่สุดของสโมสรมาอย่างยาวนานก่อนที่จะถูก ปีเตอร์ เช็ก ทำลายลงในเดือนมกราคมปี 2014 ซึ่งเจ้าตัวมีส่วนสำคัญในการช่วยทีมคว้าแชมป์ลีก คัพ ในปี 1964 และแชมป์เอฟเอ คัพ สมัยแรกของสโมสรในปี 1970 อีกด้วย

โดย สิงห์บลูส์ ได้แถลงแสดงความเสียใจ พร้อมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวและเพื่อนของ ปีเตอร์ โบเน็ตติ สำหรับความสูญเสียในครั้งนี้

All of us at Chelsea Football Club are deeply saddened to announce the passing of our brilliant former goalkeeper, Peter Bonetti, who made an incredible 729 appearances for the Blues…