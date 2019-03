เวมบลีย์ที่รัก! เรือวัดไบรท์ตัน, แตนฟัดวูล์ฟส์ ตัดเชือกเอฟเอคัพ

ผลการจับสลากประกบคู่เอฟเอ คัพ รอบรองชนะเลิศ ผลกรากฎว่า วัตฟอร์ด จะพบกับ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส ขณะที่ แมนเชสเตอร์ ​ซิตี้ จะพบกับ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน

แตนอาละวาดที่เคยเข้าชิงถ้วยใบนี้ในปี 1984 เอาชนะคริสตัล พาเลซ มาได้ 2-1 ขณะที่หมาป่าสีส้มโชว์ฟอร์มจัดจ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-0 เข้ารอบตัดเชือกเป็นครั้งแรกในรอบ 21 ปี

ขณะที่ทางเรือใบสีฟ้าพลิกเข้ารอบด้วยการแซงเอาชนะสวอนซี ซิตี้ 3-2 จะพบกับไบรท์ตันที่ดวลจุดโทษดับมิลวอลล์เข้ารอบมาได้

โดยเกมรอบตัดเชือกทั้งสองคู่จะลงเล่นกันที่สนามเวมบลีย์ สเตเดี้ยม ในวันที่ 6 และ 7 เมษายนนี้ ก่อนที่จะเล่นนัดชิงชนะเลิศในวันที่ 18 พฤษภาคม

Five-time #EmiratesFACup winners @ManCity will face @OfficialBHAFC, while @Wolves first semi-final appearance since 1998 will be against @WatfordFC! 🏆 pic.twitter.com/wEaDR91zID