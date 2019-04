เว้นวรรคไปนาน! ฟาวเลอร์นั่งกุนซือบริสเบนต่อจากเมืองทอง

บริสเบน โรอาร์ ทีมในเอลีก ออสเตรเลีย ประกาศแต่งตั้ง ร็อบบี้ ฟาวเลอร์ เป็นเฮดโค้ชคนใหม่ ด้วยสัญญา 2 ปี

อดีตกองหน้าลิเวอร์พูลวัย 44 ห่างหายจากงานคุมทีมไปนานถึง 8 ปี หลังก่อนหน้านี้เคยคุม เมืองทอง ยูไนเต็ด ในไทยลีก เมื่อปี 2011

Brisbane Roar Football Club is delighted to announce football legend @Robbie9Fowler has been appointed as the Club's new @ALeague Head Coach.



