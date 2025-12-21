Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

เล่นแย่แล้วยังโง่! เนวิลล์อัดแหลก’ซิมอนส์’ต้นเหตุทำสเปอร์สพ่ายลิเวอร์พูล

แกรี เนวิลล์ ออกมาจัดหนักวิจารณ์ ชาวี ซิโมนส์ ที่ทำตัวเองโดนใบแดงก่อน ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เปิดรังพ่าย ลิเวอร์พูล 1-2

แนวรุกชาวดัตช์ ถูกไล่ออกจากสนามจากจังหวะหงายปุ่มสตั๊ดอัดใส่รุ่นพี่ทีมชาติอย่าง เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ โดนทีแรก จอห์น บรูค ให้ใบเหลืองก่อนไปดู VAR แล้วเปลี่ยนคำตัดสินเป็นใบแดง

ก่อนที่ สเปอร์ส จะเสียเปรียบด้วยจำนวนผู้เล่น และมาโดนสองประตูครึ่งหลังจาก อเล็กซานเดอร์ อิซัค และ อูโก้ เอกิติเก้ แม้ทีมจะได้ ริชาร์ลิซอน ยิงตีตื้นท้ายเกมแต่ไม่ทันเวลา

ด้าน เนวิลล์ ที่ไม่ประทับใจตั้งแต่ฟอร์มการบัญชาแนวรุกของ ซิโมนส์ ได้วิจารณ์อดีตแข้งไลป์ซิก จากฟอร์มส่วนตัว และจังหวะที่เป็นต้นเหตุทำให้ทีมเสียเปรียบและถึงแพ้ในเกมนี้

“เขาไม่ได้ใกล้เคียงที่จะเข้าถึงลูกบอลเลยแม้แต่น้อย” เนวิลล์ วิเคราะห์ผ่าน Sky Sports

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT

“มันช่าง, ผมไม่รู้จะสรรหาคำไหน, ปองร้าย, เล่นสกปรก, เฟอะฟะ, ไม่ว่าคุณจะเรียกจังหวะแบบนี้อย่างไรก็ตาม เขาต้องโดนใบแดงแน่นอน

“ช่างโง่เขลาสิ้นดี และวันนี้เขาก็เล่นกับบอลได้ย่ำแย่มากด้วย มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเลยล่ะ”

โฆษณา

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0