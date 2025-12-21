เล่นแย่แล้วยังโง่! เนวิลล์อัดแหลก’ซิมอนส์’ต้นเหตุทำสเปอร์สพ่ายลิเวอร์พูล

แกรี เนวิลล์ ออกมาจัดหนักวิจารณ์ ชาวี ซิโมนส์ ที่ทำตัวเองโดนใบแดงก่อน ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เปิดรังพ่าย ลิเวอร์พูล 1-2
แนวรุกชาวดัตช์ ถูกไล่ออกจากสนามจากจังหวะหงายปุ่มสตั๊ดอัดใส่รุ่นพี่ทีมชาติอย่าง เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ โดนทีแรก จอห์น บรูค ให้ใบเหลืองก่อนไปดู VAR แล้วเปลี่ยนคำตัดสินเป็นใบแดง
ก่อนที่ สเปอร์ส จะเสียเปรียบด้วยจำนวนผู้เล่น และมาโดนสองประตูครึ่งหลังจาก อเล็กซานเดอร์ อิซัค และ อูโก้ เอกิติเก้ แม้ทีมจะได้ ริชาร์ลิซอน ยิงตีตื้นท้ายเกมแต่ไม่ทันเวลา
ด้าน เนวิลล์ ที่ไม่ประทับใจตั้งแต่ฟอร์มการบัญชาแนวรุกของ ซิโมนส์ ได้วิจารณ์อดีตแข้งไลป์ซิก จากฟอร์มส่วนตัว และจังหวะที่เป็นต้นเหตุทำให้ทีมเสียเปรียบและถึงแพ้ในเกมนี้
“เขาไม่ได้ใกล้เคียงที่จะเข้าถึงลูกบอลเลยแม้แต่น้อย” เนวิลล์ วิเคราะห์ผ่าน Sky Sports
“มันช่าง, ผมไม่รู้จะสรรหาคำไหน, ปองร้าย, เล่นสกปรก, เฟอะฟะ, ไม่ว่าคุณจะเรียกจังหวะแบบนี้อย่างไรก็ตาม เขาต้องโดนใบแดงแน่นอน
“ช่างโง่เขลาสิ้นดี และวันนี้เขาก็เล่นกับบอลได้ย่ำแย่มากด้วย มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเลยล่ะ”