เล่นอันตราย! แข้ง ม.ปทุมฯ โดนแบนย้อนหลัง 8 นัด – เสียบนักเตะพราม แบงค็อก ขาหัก

คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย รายงานเหตุการณ์ร้องเรียนในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 3 โซนภาคกลาง คู่ พราม แบงค็อก ชนะ ม.ปทุมธานี 6-0 เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเกม ไชยพฤกษ์ จิราจินต์ นักเตะพราม แบงค็อก ถูก นนทวัฒน์ กลิ่นจำปาศรี นักเตะ ม.ปทุมธานี เข้าสกัดหนัก ได้รับบาดเจ็บหนักจนถึงขั้นขาหัก
ผู้ตัดสินที่ 1 ก่อเกียรติ บุญชู เป่าฟาวล์และคาดโทษ นนทวัฒน์ เพียงใบเหลืองเท่านั้น ทำให้ทางสโมสรพราม แบงค็อก ยื่นหนังสือร้องเรียน เพราะมองว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการเล่นที่รุนแรง (Serious Foul Play) อย่างชัดเจน ผู้ตัดสินควรพิจารณาลงโทษด้วยการไล่ออก (ใบแดง) แก่ผู้เล่นคนดังกล่าว
ล่าสุด คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ชี้แจงบทลงโทษออกมาแล้ว โดยตัดสินลงโทษ ก่อเกียรติ บุญชู ผู้ตัดสินที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด เพราะควรให้ใบแดงแก่ผู้เล่น ม.ปทุมธานี ในจังหวะนี้ จึงถูกแบน 2 สัปดาห์
ขณะที่ นนทวัฒน์ กลิ่นจำปาศรี นักเตะ ม.ปทุมธานี ผู้ทำฟาวล์ เข้าข่ายเจตนาทำร้ายร่างกายคู่แข่ง จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัส ถูกแบนและห้ามเข้าสนาม 8 นัด และปรับเงิน 80,000 บาท แต่เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก 3 จึงลงโทษปรับหนึ่งในสี่ ปรับเงิน 20,000 บาท