เล่นตามวิธีการ! อิชิอิสั่งช้างศึกเน้นเกมรับ หวังแบ่งแต้มเกาหลีใต้

อิชิอิสั่งช้างศึกเล่นเกมรับให้รัดกุม หวังแบ่งแต้มกับเกาหลีใต้

มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย หวังนำช้างศึกบุกมาเก็บแต้มเกาหลีใต้ ในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C นัดที่ 3

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. ณ ห้องแถลงข่าว โซล เวิลด์คัพ สเตเดียม สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C แมตย์เดย์ที่ 3 ระหว่าง เกาหลีใต้ กับ ทีมชาติไทย

การแถลงข่าวครั้งนี้ ของทีมชาติไทย นำโดย มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอน และ ศุภชัย ใจเด็ด กองหน้าทีมชาติไทย

"เกาหลีใต้เป็นทีมระดับท็อปของเอเชีย มีนักเตะสุดยอดมากมาย เกมนี้เป็นอีกหนึ่งบททดสอบของเราเช่นกัน ย้อนกลับไปตั้งแต่ได้คุมทีมชาติไทย นัดแรก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 67 เราพบกับทีมชาติญี่ปุ่น รวมถึงในศึกเอเชียน คัพ ที่ผ่านมา ทุกนัดมีความท้าทายอยู่ตลอด"

"หลังจากจบเอเชียน คัพ ทุกคนแยกย้ายไปทำหน้าที่ในระดับสโมสรของตัวเอง และกลับมารวมตัวกันซึ่งมีเวลาซ้อมไม่มากนัก อย่างไรก็ตามเราใช้ผู้เล่นส่วนใหญ่จากชุดเอเชียน คัพ สิ่งที่เน้นย้ำกับทุกคนก็คือสมาธิในการเล่นตามวิธีการของทีมเราเท่านั้น"

"สิ่งที่เป็นกังวลสำหรับเกมนี้ น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศ เพราะที่ไทยค่อนข้างร้อน แต่ที่เกาหลีใต้อากาศหนาวมาก แต่เมื่อดูจากการฝึกซ้อมแล้ว นักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นที่ดีและพร้อมสำหรับการลงเล่นในเกมนี้แล้ว"

"แน่นอนว่าการเจอกับเกาหลีใต้เป็นเกมยาก เราคงจะต้องเน้นที่การตั้งรับมากกว่า แต่ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะทำประตูให้ได้ เราอยากจะมีแต้มในการเจอกับเกาหลีใต้ แต่สุดท้ายก็ต้องเน้นที่เกมรับ ผิดพลาดให้น้อยที่สุดอยู่แล้ว"

"จากในเอเชียน คัพ ที่ผ่านมาเราได้มีการวิเคราะห์รูปแบบการเล่นของทีมเกาหลีใต้ ซึ่งมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ถึงจะมีการเปลี่ยนโค้ชแต่คิดว่าคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก อย่างไรก็ตามคงต้องเน้นที่ตัวเอง ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่านั้น"

ด้าน ศุภชัย ใจเด็ด กองหน้าทีมชาติไทย กล่าวว่า "การเจอกับเกาหลีใต้ เรารู้ว่าพวกเขามีนักเตะที่ดี เล่นในลีกที่สุดยอดของโลกในยุโรป แต่เราจะพยายามโฟกัสที่ทีมของตัวเอง ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เชื่อมั่นในตัวเพื่อนร่วมทีมทุกคน ตอนนี้ทุกคนพร้อมลงเล่นและจะเล่นอย่างเต็มที่อย่างแน่นอน"

"ถึงตรงนี้พวกเราไม่เป็นห่วงอะไร เพราะเรามาแบบไม่กดดัน แต่มีเป้าหมายซึ่งทุกคนอยากจะทำผลงานให้ดีที่สุด รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อจะเอาแต้มกลับไปให้ได้ หรือดีที่สุดก็หวังถึง 3 คะแนนกลับไป สำหรับเกมนี้ทุกคนพร้อมมากๆ ที่จะลงเล่น"

ผู้สื่อข่าวถามถึงผู้เล่นระดับโลกของเกาหลีใต้ โดยเฉพาะ คิม มิน แจ ที่ ศุภชัย จะต้องดวลโดยตรง ซึ่งเจ้าอาร์ม กล่าวว่า "เรารู้ศักยภาพของผู้เล่นเกาหลีใต้ดี เป็นเรื่องดีของเราที่จะได้เล่นกับนักเตะระดับโลกแบบนี้ จะได้เรียนรู้และหาทางรับมือ สุดท้ายเราต้องเชื่อมั่นตัวเอง เชื่อมั่นเพื่อนร่วมทีม เชื่อมั่นโค้ชและวิธีการของโค้ช พวกเราพร้อมสู้แน่นอน"

สำหรับ ทีมชาติไทย มีคิวลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C นัดที่ 3 เยือน เกาหลีใต้ วันที่ 21 มีนาคม เวลา 18.00 น. ตามเวลาไทย ต่อด้วยกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 26 มีนาคม เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี, Youtube Changsuek Official และ Facebook Changsuek Official