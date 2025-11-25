สนามติณสูลานนท์พี่ย้าต รับทำสนามฟุตบอล
สันติภพ เหลืองอ่อน

เล็งใช้ราชมัง-มธ.! ซีเกมส์กลุ่ม B ส่อยกเลิกเตะสนามติณฯ

ฟุตบอลชายซีเกมส์ กลุ่ม B เตรียมยกเลิกการแข่งขันที่สนามติณสูลานนท์ จ.สงขลา เนื่องจากภายในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนัก

เดิมทีมในกลุ่ม B ประกอบด้วย เวียดนาม, มาเลเซีย, ลาว  มีกำหนดเตะที่สนามติณสูลานนท์ แต่ จ.สงขลา ประสบปัญหาน้ำท่วมขั้นวิกฤติ แม้ภายในสนามจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่การเดินทางถูกตัดขาด

ล่าสุดมีรายงานว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันกำลังพิจารณาย้ายสนาม โดยเล็งใช้สนามราชมังคลากีฬาสถาน หรือ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้แข่งขันแทน ซึ่งเตรียมเร่งสรุปเป็นการด่วน เนื่องจากเหลือเพียง 9 วัน ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น วันที่ 4 ธ.ค.2025 คู่ระหว่าง ลาว พบ เวียดนาม

ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลา เข้าสู่วันที่ 4 และยังคงวิกฤติหนัก ทางการสั่งประชาชนอพยพออกนอกพื้นที่ให้หมด แต่ยังมีประชาชนยังติดค้างอยู่เป็นจำนวนมาก รวมไปถึงนักฟุตบอลทีม สงขลา เอฟซี ที่ออกนอกพื้นที่ไม่ได้จนต้องยกเลิกเกมเมื่อไทย คัพ นัดกลางสัปดาห์

