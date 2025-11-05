micky-van-de-ven(C)Getty Images
สันติภพ เหลืองอ่อน

เลี้ยงจากแดนตัวเอง! แฟรงค์ทึ่งลูกยิง ฟาน เดอ เฟน 'เหมือนเมสซีเล่นกองหลัง'

โธมัส แฟรงค์ เฮดโค้ช ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ ยอมรับว่าสุดทึ่งกับลูกยิงโซโล่สุดมหัศจรรย์ของ มิกกี้ ฟาน เดอ เฟน ในเกมที่ถล่ม เอฟซี โคเปนเฮเก้น 4-0 ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก เมื่อคืนที่ผ่านมา

ไก่เดือยทอง โชว์โหดถล่มทีมดังแห่งเดนมาร์กขาดลอย โดยจังหวะไฮไลต์อยู่ที่ประตูของกองหลังชาวดัตช์ ที่เก็บบอลจากหน้ากรอบเขตโทษฝั่งตัวเอง ก่อนเร่งสปีดลากฝ่าผู้เล่นทีมเยือนขึ้นมาจนถึงกรอบเขตโทษคู่แข่ง แล้วอัดเสียบเสาแรกสุดงาม ซึ่ง แฟรงค์ ยอมรับว่าประตูนี้ทำให้เขานึกถึง ลิโอเนล เมสซี ขึ้นมาทันที

นั่นอาจเป็นประตูแห่งฤดูกาลเลยก็ได้! ตอนเขาลากไปเรื่อย ๆ ผมนี่อ้าปากค้างเลย" แฟรงค์ กล่าว 

"มันเหมือนกับ เมสซี แปลงร่างมาเป็นกองหลังเลย!”

ฤดูกาลนี้ ฟาน เดอ เฟน ยิงไปแล้ว 6 ประตูทุกรายการ มากเป็นอันดับสองในบรรดากองหลังยุโรป เป็นรองแค่ อเล็กซ์ กรีมาลโด้ ของ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน (7 ประตู)

Premier League
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
DBU Pokalen
Esbjerg fB crest
Esbjerg fB
EFB
FC Koebenhavn crest
FC Koebenhavn
FCK
โฆษณา