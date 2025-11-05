เลี้ยงจากแดนตัวเอง! แฟรงค์ทึ่งลูกยิง ฟาน เดอ เฟน 'เหมือนเมสซีเล่นกองหลัง'

โธมัส แฟรงค์ เฮดโค้ช ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ ยอมรับว่าสุดทึ่งกับลูกยิงโซโล่สุดมหัศจรรย์ของ มิกกี้ ฟาน เดอ เฟน ในเกมที่ถล่ม เอฟซี โคเปนเฮเก้น 4-0 ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก เมื่อคืนที่ผ่านมา
ไก่เดือยทอง โชว์โหดถล่มทีมดังแห่งเดนมาร์กขาดลอย โดยจังหวะไฮไลต์อยู่ที่ประตูของกองหลังชาวดัตช์ ที่เก็บบอลจากหน้ากรอบเขตโทษฝั่งตัวเอง ก่อนเร่งสปีดลากฝ่าผู้เล่นทีมเยือนขึ้นมาจนถึงกรอบเขตโทษคู่แข่ง แล้วอัดเสียบเสาแรกสุดงาม ซึ่ง แฟรงค์ ยอมรับว่าประตูนี้ทำให้เขานึกถึง ลิโอเนล เมสซี ขึ้นมาทันที
“นั่นอาจเป็นประตูแห่งฤดูกาลเลยก็ได้! ตอนเขาลากไปเรื่อย ๆ ผมนี่อ้าปากค้างเลย" แฟรงค์ กล่าว
"มันเหมือนกับ เมสซี แปลงร่างมาเป็นกองหลังเลย!”
ฤดูกาลนี้ ฟาน เดอ เฟน ยิงไปแล้ว 6 ประตูทุกรายการ มากเป็นอันดับสองในบรรดากองหลังยุโรป เป็นรองแค่ อเล็กซ์ กรีมาลโด้ ของ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน (7 ประตู)