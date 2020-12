เลื่อนเกม "วิลลา-นิวคาสเซิล" หลังทีมเยือนติดโควิด-19 เพียบ

เกมพรีเมียร์ลีกคืนวันศุกร์นี้ที่ แอสตัน วิลลา จะเปิดบ้านพบกับ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ต้องถูกเลื่อนการแข่งขันออกไป หลังจากพบว่าบุคลากรจำนวนมากของทีมเยือนนั้นติดเชื้อโควิด-19

บรรดานักเตะและทีมงานของสาลิกาดง ถูกสั่งให้กักตัวอยู่บ้านในตอนนี้ หลังจากพบว่าหลายรายนั้นมีผลตรวจโควิด-19 ออกมาเป็นบวก ขณะที่สนามซ้อมของสโมสรถูกสั่งปิดชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส

ด้วยเหตุนี้ทางนิวคาสเซิลจึงยื่นคำร้องขอให้พรีเมียร์ลีกเลื่อนเกมที่พวกเขาจะบุกไปเยือนสิงห์ผงาด ในคืนวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม ออกไปก่อน เนื่องจากพวกเขาไม่พร้อมสำหรับการเตรียมตัวแข่งขันในเกมนี้ ซึ่งทางพรีเมียร์ลีกก็อนุมัติตามคำขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

❌ #NUFC's fixture at Aston Villa on Friday has been postponed following a significant increase in Covid-19 cases at the Magpies’ Training Centre.



A new date and time for the game will be confirmed in due course.