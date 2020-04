เลื่อนหนึ่งคู่! สรุปผล FIFA20 #Stayandplay Cup รอบ 16 ทีมวันที่สอง

การแข่งขันเกมฟุตบอล FIFA 20 ในรายการ #Stayandplay Cup ของ EA Sports ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย วันที่สอง ผลปรากฎว่า บรูโน กิลมาเรส ตัวแทนจาก โอลิมปิค ลียง โชว์โหดไล่ถล่ม ชูเอา เฟลิกซ์ ของ แอตเลติโก มาดริด ขาดลอย 6-2

EA Sports ริเริ่มทัวร์นาเมนต์ #Stayandplay Cup ขึ้นมาโดยเชิญบรรดา 20 ทีมดังร่วมส่งนักเตะเป็นตัวแทนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา

โดยผลการแข่งรอบ 16 ทีมสุดท้าย เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันของ 8 ทีม 4 คู่หลัง มีผลการแข่งขันดังนี้

เซร์จิโน เดสท์ (อาแย็กซ์) - โม ดารามี (โคเบนฮาว) เลื่อนการแข่งขัน

คิม คาร์ลสตรอม (เยอร์การ์เด้นส์) 2-1 อัชราฟ ฮาคิมี่ (ดอร์ทมุนด์)

บรูโน กิลมาเรส (ลียง) 6-2 ชูเอา เฟลิกซ์ (แอตฯมาดริด)

อ่านบทความต่อด้านล่าง

นาบิล บาฮุย (A.I.K) 2-1 ฟิล โฟเดน (แมนฯซิตี้)

โดย บรูโน กิลมาเรส คว้าได้รางวัล Player of the Day ไปครองในวันนี้ ขณะที่คู่ที่เลื่อนการแข่งขัน จะมีการอัพเดทความเคลื่อนไหวในเร็วๆนี้ สามารถติดตามชมได้ทาง Twitch หลักของ EA Sports FIFA

A dominant victory ✅ @brunoog97 from @OL earns the Player of the Day award.



Come back tomorrow for day 4⃣ of the #stayandplay Cup live on Twitch at 5PM UK/6PM CET ⏰ pic.twitter.com/Gh3lY4g11m