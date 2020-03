เลื่อนสองเกมยูโรป้า "เซบีญา-โรมา", "อินเตอร์-เกตาเฟ"

สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) แถลงยืนยันเรื่องการประกาศเลื่อนการแข่งขันยูโรป้าลีก 2 คู่ ได้แก่ เซบีญากับโรมา และอินเตอร์ มิลานกับเกตาเฟ ออกไปก่อน ด้วยข้อจำกัดด้านการเดินทาง

ทั้งสองเกมดังกล่าวไม่สามารถแข่งขันตามปกติได้ เริ่มจากฝั่งโรมานั้นไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันได้ เนื่องจากสเปนนั้นห้ามเครื่องบินที่มาจากอิตาลีลงจอด

ส่วนทางเกตาเฟนั้นก็ไม่อยากเดินทางไปแข่งขันที่ซานซีโร เพราะทางการสเปนนั้นสั่งห้ามเดินทางไปอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศที่ไวรัสโควิด-19 ระบาดหนักสุดในยุโรป

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.



🇪🇸 Sevilla – AS Roma 🇮🇹

🇮🇹 Internazionale – Getafe 🇪🇸