"เลห์ตัน เบนส์" แขวนสตั๊ด ปิดฉาก 13 ปี เอฟเวอร์ตัน

เอฟเวอร์ตัน แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรยืนยันเรื่องการตัดสินใจเลิกเล่นของ เลห์ตัน เบนส์ หลังค้าแข้งกับต้นสังกัดมายาวนานถึง 13 ปี

แบ็คซ้ายอดีตทีมชาติอังกฤษย้ายจากวีแกน แอธเลติก มาค้าแข้งในถิ่นกูดิสัน ปาร์คตั้งแต่ปี 2007 ลงสนามไปทั้งหมดถึง 420 นัด และยิงได้ 39 ประตู โดยมีความสำเร็จสูงสุดร่วมกับทอฟฟี่สีน้ำเงินคือการได้รองแชมป์เอฟเอคัพเมื่อปี 2009

ขณะที่ในฤดูกาลนี้ ฟูลแบ็ควัย 35 ปี ได้ลงเล่นไปทั้งหมด 9 นัด แบ่งเป็นในพรีเมียร์ลีก 8 นัด และในเกมคาราบาวคัพพบกับเลสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งเขาเป็นผู้ทำประตูตีเสมอ 2-2 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของเวลาปกติ และกลายเป็นประตูสุดท้ายที่ยิงให้เอฟเวอร์ตันด้วย ก่อนจะไปแพ้ในช่วงดวลจุดโทษ 2-4

🔵 | Leighton Baines has announced his retirement from football.



Thank you for everything, Leighton. 💙 pic.twitter.com/mhYYWiPHHB