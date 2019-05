เลสเตอร์ต่อสัญญาฟุคส์, อำลาโอกาซากิ-ซิมพ์สัน

เลสเตอร์ ซิตี้ ยืนยันผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการต่อสัญญา คริสเตียน ฟุคส์ แบ็คซ้ายจอมเก๋าออกไปอีกหนึ่งปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สัญญาของดาวเตะวัย 33 ปีกำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยเขาลงสนามให้ทีมไป 118 เกมรวมทุกรายการ ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในขุนพลคนสำคัญที่ช่วยพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองในฤดูกาล 2015/16

โดยล่าสุด ทางทัพจิ้งจอกสยามยืนยันว่าพวกเขาตกลงจรดปากกาต่อสัญญากับแนวรับชาวออสเตรียออกไปอีก 1 ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#lcfc defender @FuchsOfficial has extended his contract with the Club until the end of the 2019/20 Premier League season! 🖋 #FuchsSigns

ทั้งนี้ เลสเตอร์ ได้แถลงว่า ชินจิ โอคาซากิ และ แดนนี ซิมพ์สัน จะโบกมือลาสโมสรในฤดูกาลนี้ หลังทั้งคู่ไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่แทนที่สัญญาเดิมที่กำลังจะหมดลงในช่วงจบฤดูกาลนี้ โดยทั้งคู่ก็เป็นขุนพลหลักที่ช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกมาครองได้เช่นกัน

Supporters are invited to celebrate two distinguished #lcfc careers on Sunday 12 May as the Football Club bids farewell to title-winning duo @DannySimpson and @OkazakiOfficial 👏