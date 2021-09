เล่นเกมก่อนนอน! มาร์ติเนซเผยเคล็ดลับฟอร์มหนึบนัดชิงโคปา อเมริกา

มือกาวทีมชาติอาร์เจนตินาเปิดเผยว่าเขาเป็นคนที่จะต้องเล่นเกมก่อนนอนวันละ 2 ชั่วโมงทุกคืน เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการฝึกซ้อมอย่างหนักในตอนกลางวัน

เอมิเลียโน มาร์ติเนซ ผู้รักษาประตูแอสตัน วิลลา และทีมชาติอาร์เจนตินา เปิดเผยว่าเขามักจะเล่นเกมก่อนนอนทุกคืน วันละประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการซ้อม

มือกาววัย 29 ปี ซึ่งมีเกมโปรดในดวงใจคือ Call of Duty เป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในช่วงหลัง รวมถึงในเกมโคปา อเมริกา ซึ่งเขาเก็บคลีนชีตได้ในนัดชิงซึ่งทัพฟ้าขาวเอาชนะบราซิลไปได้ 1-0

"ความจริงก็คือ ทุกๆ คืน ผมจะเล่นเพลย์สเตชันสัก 2 ชั่วโมง มันคือพื้นที่ของผม คือช่วงเวลาที่ผมผ่อนคลาย" เอมิเลียโน มาร์ติเนซ พูดถึงเคล็ดลับในการจัดการตัวเองทางช่องยูทูบของ เซบาส เฟอร์นานเดซ

"ผมชอบมัน เพราะทำให้ผมตัดขาดจากทุกอย่าง ผมใช้เวลากับครอบครัวของผม เสร็จแล้วผมก็จะมีพื้นที่ให้ผมเล่นเกมคนเดียว หรือกับเพื่อนๆ จาก Mar del Plata ผมเอามันติดตัวไปด้วยทุกที่

"อย่างก่อนนัดชิงกับบราซิล ผมก็เลยไปหลายเกมอยู่ หลังจากนั้นผมก็ลงไปเล่นในรอบชิง มันทำให้ผมได้คิดถึงเรื่องอื่น ไม่ใช่อยู่กับโทรศัพท์ตลอดทั้งวัน มันทำให้ผมผ่อนคลาย และทำให้ผมสนุก

"ตอนที่ผมอยู่ที่ Mar del Plata ผมใช้เวลาทั้งวันไปกับฟุตบอล แต่ในตอนกลางคืน มันคือเรื่องของวิดีโอเกมทั้งหมด วันนี้ ผมยังติดต่อกับเพื่อนที่นั่นอยู่ ผมเล่น Call of Duty กับพวกเขา ผมชอบเกมนั้น ผมเป็นนักฆ่า ผมจะออกไปหาคู่แข่งของผม

"เพื่อนในทีมชาติอาร์เจนตินา เราสนิทกันมาก เพราะเราเล่นไพ่, เล่น Among Us, Call of Duty, บางคนก็เล่น FIFA, หรือเล่นปิงปองด้วยกัน ทีมชุดนี้ลุ้นแชมป์ได้ เพราะเราสนิทกันแบบนั้น

ก่อนเกมรอบคัดเลือก เราจะมารวมกันเป็น 10 คนในห้องสักห้อง แล้วเราก็เล่นกันจนตีสอง เราสนุกกันมาก"