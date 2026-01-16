เลกแรกลง 2 นัด! ชลบุรี คว้า ริชมอนด์ ดาร์โก จาก เมืองทอง

สโมสร ชลบุรี เอฟซี เปิดตัว ริชมอนด์ ดาร์โก กองกลางชาวกาน่า จากสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในถิ่น ชลบุรี ไดกิ้น สเตเดี้ยม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีม ในการสู้ศึก ไทยลีก ฤดูกาล 2025/26 เลกที่ 2
มิดฟิลด์วัย 22 ปี ผ่านการทดสอบฝีเท้า และ เซ็นสัญญา พร้อมเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (16 มกราคม) ก่อนจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมเปิดบ้านพบกับ ลำพูน วอริเออร์ ในศึกไทยลีก 2025/26 นัดที่ 17 วันเสาร์ที่ 17 มกราคมนี้ ที่สนาม ชลบุรี ไดกิ้น สเตเดี้ยม เวลา 18.30 น.
สำหรับ ริชมอนด์ ดาร์โก เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2002 เป็นผู้ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับ ที่สามารถเล่นในตำแหน่งมิดฟลิด์ตัวกลางได้ ถนัดเท้าขวา มีจุดเด่นในการอ่านเกมดี ช่วยตัดเกม และเชื่อมเกมแดนกลาง
ผ่านประสบการณ์ค้าแข้งในลีกสูงสุดของกาน่า กับสโมสร ซามาเท็กซ์ โดยฤดูกาล 2024/25 ลงสนามให้กับทีมไปทั้งสิ้น 22 นัดรวมทุกรายการ ก่อนค้าย้ายมาค้าในเมืองไทย กับ สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด ในเลกแรก ของฤดูกาล 2025/26