เร่งฟื้นฟูร่างกาย! 'โค้ชวัง' คอนเฟิร์มนักเตะอยู่ครบชิงทองเวียดนาม

ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ยืนยัน นักเตะทั้ง 23 คน อยู่ครบช่วยทีมลงชิงเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่จะเจอ เวียดนาม ในรอบชิงชนะเลิศ
ช้างศึก เอาชนะ มาเลเซีย ไป 1-0 จากประตูชัยฟรีคิกของ ยศกร บูรพา เข้าไปชิงเหรียญทองกับ เวียดนาม ที่ชนะ ฟิลิปปินส์
"เกมนี้เราทำได้ตามเป้า ที่ผ่านรอบรองฯ และเข้ารอบชิง ซีเกมส์ ก็ขยับใกล้เป้าหมายที่เราวางไว้ ผู้บริหาร และนักฟุตบอล รวมถึง ตัวผม และแฟนบอล ต้องการเป้าหมายเดียวคือแชมป์ซีเกมส์ ในครั้งนี้" โค้ชวัง กล่าว
"สำหรับเกมนัดชิง กับเวียดนาม พวกเขาเป็นทีมที่ดีในอาเซียน เรายังคิดก่อนหน้านี้ว่าน่าจะได้มีโอกาสเจอกับ เวียดนาม ในรอบชิงฯ เราก็อยากพิสูจน์ตัวเอง ว่าครั้งที่แล้วเราไปชิงแชมป์อาเซียน แต่เราแพ้ จุดโทษอินโดนีเซีย ในรอบรองฯ รอบนี้ก็ได้เจอ เราตั้งเป้า ที่จะคว้าเหรียญทอง ถ้าเราต้องการกลับมาเป็นเบอร์ 1 อาเซียน ต้องเจอทีมที่แข็งแกร่ง และผ่านให้ได้"
"ถามว่าต้องปรับอะไร ก็คงเป็นการฟื้นฟูร่างกาย ก็คุยกับเด็ก ว่าไม่ว่าจะเจอทีมไหนต้องไม่กลัว มาเลเซีย ก็มีคุณภาพ สปิริตทีมดีมาก ต้องชื่นชม และเขาต่อกรได้ดี แม้เหลือสิบคนตั้งแต่ครึ่งแรก ก็ต้องกลับไปเรื่องของการคอนโทรล มีเวลาสองวันก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศ สิ่งสำคัญคือการฟื้นฟูร่างกาย นักเตะทุกคนต้องพร้อมสำหรับเกมนัดชิงชนะเลิศ และน่าจะเป็นเกมที่สนุกกว่านี้"
"ในนัดชิงชนะเลิศ ก็สมบูรณ์ ตัวครบ ตัวที่มาชิงครบ 23 คน วันนี้ก็ครบ ก็ต้องดูว่า เราจะฟื้นฟูร่างกายอย่างไร หลายคนๆ ร่างกายก็โหลด เราพยายามเซฟน้องที่เพิ่งเล่นในลีกมา ในช่วงสองวันที่ผ่านมา ให้ลงน้อยที่สุด เราพึ่งพาคุณภาพของเขา ร่างกายเราต้องยอมรับว่าเราต้องอดทน ในการเซฟอาการบาดเจ็บของเขาด้วย เราไม่อยากใช้เขาเยอะในเกมนี้ มองหลายคนในเกมนัดชิง การฟื้นฟู ในสองนัดนี้ หลายคนจะสดชื่นมากที่สุด"
"ผมมองว่าครั้งที่แล้วร่างกาย เป็นช่วงปรีซีซั่น แต่ตอนนี้ก่อนมาซีเกมส์ เราผ่านหลายแคมป์ เรื่องร่างกายน่าจะดีกว่าเดิม ความสัมพันธ์ในทีมดีกว่าที่ไปอินโดนีเซีย แต่ก็ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขอีกมากมาย"
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ จะทำการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รอบชิงชนะเลิศ พบกับ เวียดนาม ที่ ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น.