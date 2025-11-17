เรื่องเร่งด่วน! ราชบุรี ฝากแฟนบอลช่วยหาบ้านใหม่ให้ เดนิลสัน

สโมสรราชบุรี เอฟซี ประกาศขอความร่วมมือจากแฟนบอลช่วยหาบ้านหลังใหม่ให้กับ เดนิลสัน จูเนียร์ กองหน้าตัวเก่งของทีม เนื่องจากภรรยาเตรียมให้กำเนิดทายาท จึงจำเป็นต้องบ้านขนาดที่ใหญ่ขึ้น
“สโมสรมีความประสงค์เรื่องการหาบ้านพักแบบเร่งด่วนให้กับ "เดนี่" เดนิลสัน จูเนียร์ กองหน้าดาวซัลโวของพวกเรา เนื่องจากในตอนนี้ครอบครัวหัวหอกบราซิลผู้นี้กำลังจะมีสมาชิกใหม่ในอีกไม่ถึง 2 เดือนข้างหน้า ประกอบกับภรรยาของเขานั้นไม่สามารถเดินขึ้นชั้นสองของตัวบ้านได้สะดวกเหมือนเดิม สโมสรจึงจำเป็นต้องช่วยหา "บ้านพักชั้นเดียว" ขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้อยู่อาศัย 4-5 คน และอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองราชบุรี”
“ดังนั้นหากแฟนบอลท่านใดมี พิกัด, รูปบ้าน หรือแบบบ้านที่สโมสรต้องการสามารถติดต่อเข้ามาได้ทันทีทั้งทางคอมเมนต์หรือ Inbox ที่เพจสโมสรได้เลย”
“ทั้งนี้ เดนิลสัน ฝากขอบคุณทุกๆ คนในความช่วยเหลือ สำหรับครอบครัวของเขามา ณ ที่นี่ด้วย ร่วมด้วยช่วยกันครับครอบครัวราชันมังกร” เพจสโมสร ราชบุรี ระบุ
สำหรับ เดนิลสัน จูเนียร์ กำลังทำผลงานกับ ราชบุรี เอฟซี ยอดเยี่ยมในทุกรายการ หลังยิงไปแล้ว 12 ประตู กับ 7 แอสซิสต์จากการลงสนาม 29 เกม และมีส่วนสำคัญพา ราชันมังกร รั้งรองจ่าฝูงไทยลีก 2025/26 มีแต้มตามหลัง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เพียง 3 คะแนน