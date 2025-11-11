เคารพการตัดสินใจ! กัตตูโซเผยเหตุผล 'เคียซา' ปฏิเสธคัมแบ็คทีมชาติอิตาลี

เจนนาโร กัตตูโซ เฮดโค้ชทีมชาติอิตาลี เผยว่า เฟเดริโก้ เคียซา แนวรุกของ ลิเวอร์พูล ปฏิเสธการเรียกตัวติดทีมชาติชุดลุยศึกฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก กับ มอลโดวา และ นอร์เวย์
ดาวเตะวัย 27 ปี ไม่ได้เล่นให้ อัซซูรี่ ตั้งแต่จบศึกยูโร 2024 ที่อิตาลีตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย โดย กัตตูโซ เผยว่าเขาพยายามเรียกตัว เคียซา กลับมาช่วยทีมอีกครั้ง แต่นักเตะเลือกที่จะขอถอนตัวด้วยเหตุผลส่วนตัว และไม่ใช่ครั้งแรกด้วย
“ผมคุยกับเขาบ่อยมาก เราต้องเคารพการตัดสินใจและปัญหาของแต่ละคน ผมต้องเคารพสิ่งที่นักเตะบอกผม ผมพูดได้แค่นั้นจริงๆ” กัตตูโซ กล่าว
“นี่เป็นครั้งที่สี่หรือห้าแล้วที่ผมต้องอธิบายเรื่องนี้”
ก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายน เคียซา ก็เคยถอนตัวจากทีมชาติ โดยให้เหตุผลว่า “ยังไม่รู้สึกฟิตเต็มร้อย” ซึ่ง กัตตูโซ เคยพูดถึงกรณีนั้นว่า
“เรื่องของ เคียซา มันง่ายมาก ผมคุยกับนักเตะตลอด และผมอยากให้เข้าใจตรงกันว่าผมคุยกับพวกเขาจริงๆ ทุกสัปดาห์”
“ผมพูดคุยกับ ‘เฟเด้’ ทุกสัปดาห์ เขารู้ดีว่าผมคิดยังไงกับเขา แต่ผมก็ต้องเคารพสิ่งที่เขาพูด เขาบอกว่าเขายังไม่ฟิต 100% และอยากกลับมาเมื่อพร้อมเต็มร้อย นั่นคือความจริง”
สำหรับ เคียซา ฤดูกาลนี้เขาลงสนามให้ลิเวอร์พูลไปแล้ว 8 นัดในพรีเมียร์ลีก และ 2 นัดในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก