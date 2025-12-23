เรียกแข้งใหม่ลุยซาอุฯ! โค้ชวัง เชื่อมั่นนักเตะที่มี แม้บางรายสโมสรไม่ปล่อย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมเพื่อสรุปผลงานของทีมฟุตบอลชายในการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รวมถึงวางแผนสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไป ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้ายที่ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 6-24 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร FA Thailand
การประชุมในครั้งนี้นำโดย ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมามคมฯ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน สภากรรมการ, เอกพล พลนาวี เลขาธิการสมาคมฯ, ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี และทีมงานสตาฟโค้ช
ภายหลังการประชุม โค้ชวัง กล่าวว่า "วันนี้เราได้นำข้อมูล รวมทั้งปัญหาทั้งหมดในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ผ่านมา มานำเสนอต่อ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน และ พี่ตุ๊ก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน เพื่อมาสรุปกันว่าผลงานในซีเกมส์ และสิ่งที่ต้องแก้ไขในหลายๆอย่าง เพื่อต่อยอดไปในชิงแชมป์เอเชีย"
"แน่นอนเราพูดคุยถึงสิ่งที่ต้องแก้ไข ก็คือพยายามปรับปรุงในเรื่องของการเก็บตัว เราพยายามให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด การเรียกตัวนักกีฬาครั้งนี้ น่าเสียดายที่มีน้องๆ บางรายมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถไปต่อในชิงแชมป์เอเชีย และ บางส่วนมีภารกิจกับสโมสร เราก็พยายามคัดสรรเลือกนักกีฬาที่จะไปชิงแชมป์เอเชีย ซึ่งต้องขอบคุณทุก ๆ สโมสรที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่"
"จากชุดซีเกมส์ ยังมีโครงสร้างอยู่พอสมควร และมีนักเตะใหม่ที่เรียกเข้ามาเสริมทัพในชิงแชมป์เอเชีย ก็มองว่าเป็นเรื่องดี เรามองว่าน้อง ๆ มีความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นในการเล่น U21 หรือกับสโมสร ได้มีชื่อใน U23 รายการนี้ เรายังเชื่อมั่นว่าน้องที่มาจะทำผลงานที่ดี โดยเราวางแผนอุ่นเครื่องก่อนเดินทาง เพื่อให้น้องที่เพิ่งมาใหม่ได้ทดสอบก่อน"
"เราได้มีการพูดคุยกับทางเทคนิค ในทุก ๆ ด้านเพื่อให้ทีมของเราพร้อมที่สุด เราเชื่อมั่นในเรื่องความมุ่งมั่นและความทุ่มเท เราอาจจะผิดหวังจากซีเกมส์ แต่เรื่องความมุ่งมั่น จิตใจ เราก็พยายามรักษา ในทีมชาติเราต้องเดินหน้าต่อไป น้องทุกคนก็อยากให้เขาเข้ามา และสัมผัสความทุ่มเทในการทำเพื่อทีมชาติ"
"เราได้พูดคุยกับสโมสร และนักกีฬาที่มีชื่อ ก็ต้องพยายามเสริมเพื่อให้มีร่างกายฟิตมากกว่าเดิม ในการต่อสู้กับศึกชิงแชมป์เอเชียเดือนมกราคม เป้าหมายตอนนี้ ก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด เราต้องมองเกมต่อเกม รอบต่อรอบ เป้าหมายแรกก็คือเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ตอนนี้เราก็ต้องพยายามเก็บข้อมูลในแต่ละแคมป์ เพื่อต่อยอดในอนาคตทัวร์นาเมนต์ หลังจากนี้ ทั้งเอเชียน เกมส์ และ ซีเกมส์ ในเรื่องแผนระยะสั้น ตอนนี้เราต้องโฟกัสในชิงแชมป์เอเชียในการเจอกับทีมที่แข็งแกร่ง เราต้องพยายามยกระดับน้องๆ และผ่านไปให้ได้"
สำหรับ ทีมชาติไทย U23 จะมีการประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลที่เตรียมทีมลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้าย ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเตรียมพร้อมเก็บตัวในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 และเดินทางไปประเทศซาอุดีอาระเบีย ในวันที่ 3 มกราคม 2569