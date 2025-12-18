เริ่มต้นดี! โค้ชพิชญบัณฑิต ชมแข้งเยาวชนแบกอายุเล่น แต่ชนะ 2 นัดรวด

วิคเตอร์ เมนซาห์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนพิชญบัณฑิต ชื่นชมลูกทีมหลังเอาชนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 3-0 ในศึก AssetWise BG CUP U19 นัดที่ 2
ในเกมแรก พิชญบัณฑิต ชนะจุดโทษเทพศิรินทร์ ก่อนที่เกมนี้จะถล่ม ราชสีมาวิทยาลัย 3-0 คว้าชัย 2 นัดรวดในรายการนี้
"น้องๆ ทำได้ดี ทำได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้ ทุกคนพยายามทำหน้าที่ของตัวเองในสนามเล่นตามแทคติกที่เราวางไว้เพื่อเก็บ 3 แต้ม และทำสำเร็จ" กุนซือ โรงเรียนพิชญบัณฑิต กล่าว
"ตอนเรามาถึง พยายามคุยกับน้องๆ ว่า ให้ทำเต็มที่เพราะทุกทีมที่เราจะเจอมีคุณภาพดี อย่าลืมว่าเราแบกอายุมาเล่น เราเอาเด็กอายุ 16 และ 17 ปี มาเล่น ให้เด็กทำเต็มที่ในสนามตามที่เราซ้อม"
"ต้องขอบคุณผอ.สโมสร และอคาเดมี่ของเรา ถ้ามีอะไรที่จัดการได้เขาก็ช่วยแก้ให้เรา รวมถึงน้องๆ ทุกคนที่มาในรอบนี้ค่อนข้างมีคุณภาพดีทุกคน ครึ่งแรกยาก คู่ต่อสู้มารับ และรอโต้ ครึ่งหลังเราเปลี่ยนบางผู้เล่นทำให้เกมไหล" วิคเตอร์ เมนซาห์ ปิดท้าย
สำหรับ วิคเตอร์ เมนซาห์ เคยเล่นให้กับสโมสรการไฟฟ้า ยุคที่มี ศุภกิจ จินะใจ, ภานุพงศ์ วงศ์ษา, โชคทวี พรหมรัตน์, พิพัฒน์ ต้นกันยา, ณรงชัย วชิรบาล ฯลฯ เคยร่วมคว้าแชมป์ไทยลีกฤดูกาล 2008 และเป็นผู้เล่นชุดสุดท้ายก่อนเปลี่ยนมาเป็น บุรีรัมย์ พีอีเอ