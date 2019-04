เราไม่ชอบนะ! แข้งลีดส์ฉุนเพื่อนขโมยจูบฉลองเชือดเชฟฟิลด์ เว้นส์ฯ

เอซกาน อลิโอสกี กองกลางตัวเก่งของ ลีดส์ ยูไนเต็ด ออกอาการหัวร้อนเมื่อถูก เพื่อนร่วมทีมจูบแก้ม หลังเกมเอาชนะเชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 1-0 เมื่อคืนที่ผ่านมา

ทัพยูงทองกำลังมีลุ้นเลื่อนชั้นกลับมาพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งในรอบ 15 ปี หลังตกชั้นไปในฤดูกาล 2003/04 โดยในตอนนี้พวกเขามี 82 คะแนนรั้งรองจ่าฝูงในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล

โดยเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาทัพยูงทองเป็นฝ่ายเอาชนะเชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ไปได้ 1-0 จากประตูชัยของ แจ็ค แฮร์ริสัน ช่วยทีมรักษาเส้นทางลุ้นเลื่อนชั้นต่อไป

ซึ่งหลังจบเกมมีคลิปเหตุการณ์ที่ พอนตุส ยานส์สัน เข้ามาแสดงความยินดีหลังเกมตามปกติก่อนไปจูบแก้มของ อลิโอสกี ซึ่งทำให้แข้งมาซิโดเนียออกอาการหงุดหงิดขึ้นมาทันทีแบบไม่มีปี่ไม่มีขุ่ย

Don't think Alioski took kindly to being kissed 😂😂 #lufc #ncfc pic.twitter.com/PPGHCPeRwm