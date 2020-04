เรือใบร่วมอาลัย! เชื้อโควิด-19คร่าชีวิตมารดาเป๊ป

เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ต้องพบข่าวเศร้าหลังจาก โดโรร์ส ซาลา การ์ริโอ มารดาของเขา เสียชีวิตจากโควิด-19 ด้วยวัย 82 ปี ในเมืองมันเรซา บาร์เซโลนา

สเปน คือหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก โดยยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดสูงถึง 135,000 ราย และเสียชีวิตมากกว่า 13,000 ราย

โดยต้นสังกัดอย่างเรือใบสีฟ้าได้โพสต์ผ่านทวิตเตอร์สโมสร เพื่อร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณแม่เป๊ปในครั้งนี้ด้วย

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .