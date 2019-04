เรือยืนสาม! เผยรายชื่อ 6 แข้งลุ้นนักเตะยอดเยี่ยมพีเอฟเอ

สมาคมนักฟุตบอลอาชีพของอังกฤษ หรือ พีเอฟเอ ประกาศรายชื่อ 6 คนสุดท้ายมีลุ้นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แข้งแมนเชสเตอร์ ซิตี้มีชื่อติดในรอบ 6 คนสุดท้ายถึง 3 คนได้แก่ เซร์คิโอ อเกวโร, แบร์นาร์โด้ ซิลวา และ ราฮีม สเตอร์ลิง ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลนี้

ทางด้านรองจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลมีทางด้านของ เวอร์จิล ฟาน ไดค์ ปราการหลังจอมแกร่ง และ ซาดิโอ มาเน ติดมาในโผ 6 คนสุดท้าย โดย โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ เจ้าของรางวัลปีที่แล้วไม่มีชื่อติดในปีนี้ ขณะที่อีกหนึ่งคนคือ เอเด็น อาซาร์ จอมทัพตัวเก่งของเชลซี

The nominees for the PFA Players’ Player of the Year!



🇦🇷 @aguerosergiokun

🇳🇱 @VirgilvDijk

🇧🇪 @hazardeden10

🇸🇳 Sadio Mané

🇵🇹 @BernardoCSilva

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @sterling7#PFAawards | #POTY pic.twitter.com/j6YvXaRtSJ