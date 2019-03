เรื่องนี้ต้องเคลียร์! งูใหญ่นัดคุยอิคาร์ดี้หาข้อสรุปทุกปัญหา

อินเตอร์ มิลาน ยืนยันว่าสโมสรได้ทำการนัดพูดคุยกับ เมาโร อิคาร์ดี้ กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาและ วานด้า นารา ภรรยาของเขาเพื่อหาทางออกจากปัญหาที่เกิดขึ้น

ดาวยิงวัย 26 ปีถูกทัพงูใหญ่ริบปลอกแขนกัปตันทีมไปในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยที่ทีมไม่แจ้งเหตุผลที่ชัดเจน ซึ่งคาดการณ์ว่าส่วนหนี่งเป็นเพราะความขัดแย้งในการต่อสัญญาฉบับใหม่โดยภรรยาของเจ้าตัวมีบทบาทสำคัญในเรื่องดังกล่าว

โดยล่าสุดสโมสรได้ยืนยันว่าได้มีการนัดหมายดาวเตะฟ้าขาวและภรรยามาเจรจาหาข้อสรุปในปัญหาภายในวันนี้

"จูเซ็ปเป้ มาร็อตต้า ผู้จัดการทีมทั่วไปจะพบกับเมาโร อิคาร์ดี้และวานด้า นาราในวันนี้" แถลงการณ์ของสโมสร

"มันเป็นการนัดพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ เป้าหมายเพื่อหาทางออกของปัญหาที่เหมาะกับทุกฝ่าย"

Inter's Sport CEO Giuseppe Marotta today held a cordial meeting with @MauroIcardi and Wanda Nara in search of a solution to satisfy the best interests of all involved.#FCIM