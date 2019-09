เร็วกว่าเมสซี! ฟาติ แข้งเด็กสุดทั้งยิงทั้งจ่ายในลาลีกาศตวรรษที่ 21

อันซู ฟาติ แข้งดาวรุ่งของ บาร์เซโลนา สร้างสถิติใหม่ต่อเนื่องหลังเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูและแอสซิสต์ได้ในเกมเดียวในลาลีกา นับตั้งแต่ขึ้นศตวรรษที่ 21

แนวรุกวัย 16 ปีได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้ หลัง ลิโอเนล เมสซี ยังคงไม่พร้อมลงสนาม ขณะที่ หลุยส์ ซัวเรซ ออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองในเกมนี้

ก่อนที่ ฟาติ จะใช้เวลาเพียง 2 นาทีในการเบิกสกอร์แรกของเกม พร้อมทำแอสซิสต์ในนาทีที่ 7 ก่อนช่วยทีมเปิดบ้านถล่มเอาชนะบาเลนเซีย 5-2 เมื่อคืนที่ผ่านมา

ทำให้ ฟาติ สร้างสถิติใหม่เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุด (16 ปี 318 วัน) ที่ทำประตูและแอสซิสต์ในลาลีกาเกมเดียวกัน นับตั้งแต่ขึ้นศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการทำได้จากการลงสนามนัดที่ 3 ของเขาเท่านั้น โดย เมสซี ต้องใช้ถึง 13 เกมก่อนจะทำสำเร็จ

1 - Ansu Fati (16 years and 318 days) has become the youngest player to both score and assist in a LaLiga game in the 21st century. Diamond. pic.twitter.com/jk2zA8ddbZ