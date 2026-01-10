เยาวชนสงขลาเปิดสวย! เฉือนเจ้าถิ่น 1-0 ประเดิมชัยศึก ‘กัปตันสึบาสะ คัพ’ ที่ญี่ปุ่น

ทีมฟุตบอลเยาวชนจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แชมป์ฟุตบอล “สงขลาคัพ 2568” รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในนามตัวแทนประเทศไทย ประเดิมสนามในทัวร์นาเมนต์ “กัปตันสึบาสะ คัพ” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้อย่างยอดเยี่ยม
เกมเปิดสนาม แข้งจิ๋วจากแดนใต้ต้องดวลกับ มุซาชิ เอฟซี ทีมเยาวชนเจ้าถิ่น ก่อนจะโชว์ฟอร์มแข็งแกร่ง เล่นกันอย่างมีวินัยและหัวใจนักสู้ เป็นฝ่ายเฉือนชนะไปแบบสุดมัน 1-0 เก็บ 3 คะแนนแรกได้สำเร็จ
โปรแกรมถัดไป ทีมเยาวชนจังหวัดสงขลา เตรียมลงสนามพบกับ คัตสึชิกะ ซีเล็คต์ ในช่วงบ่ายของวันนี้ (10 ม.ค. 69) ลุ้นสานต่อฟอร์มร้อนแรงในเวทีลูกหนังเยาวชนระดับนานาชาติต่อไป 🇹🇭⚽🇯🇵