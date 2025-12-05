World Cup 2026 guideGOAL
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

เม็กซิโก-แอฟริกาใต้ คู่เปิดสนาม : สรุปผลจับสลากฟุตบอลโลก 2026

ฟุตบอลโลก 2026 จับสลากแบ่งสายอย่างเป็นทางการแล้ว ใครเจอใครกันบ้าง เช็คได้ที่นี่

ผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลโลก 2026 เสร็จสิ้นออกมาเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มทีมให้เข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายถึง 48 ทีม

โดยกลุ่มที่น่าสนใจก็มีทั้ง บราซิล ที่ได้อยู่ในกลุ่มซีดวลกับ โมร็อกโก, เฮติ และสกอตแลนด์ รวมถึงกลุ่มไอซึ่ง ฝรั่งเศส จะได้เจอกับ เซเนกัล, นอร์เวย์ และทีมชนะจากรอบเพลย์ออฟข้ามทวีปอย่าง โบลิเวีย, ซูรินาม และอิรัก

ทั้งนี้ ศึกเวิลด์คัพฉบับสามเจ้าภาพอย่าง เม็กซิโก, แคนาดา และสหรัฐอเมริกา จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม ในปี 2026 โดยคู่เปิดสนามจะเป็นเม็กซิโกพบกับแอฟริกาใต้

ผลการจับสลากฟุตบอลโลก 2026

กลุ่มเอ
  • เม็กซิโก
  • แอฟริกาใต้
  • เกาหลีใต้
  • (เดนมาร์ก, เช็ก, ไอร์แลนด์, นอร์ทมาซิโดเนีย)
กลุ่มบี
  • แคนาดา
  • (อิตาลี, เวลส์, บอสเนีย, ไอร์แลนด์เหนือ)
  • กาตาร์
  • สวิตเซอร์แลนด์
กลุ่มซี
  • บราซิล
  • โมร็อกโก
  • เฮติ
  • สกอตแลนด์
กลุ่มดี
  • สหรัฐอเมริกา
  • ปารากวัย
  • ออสเตรเลีย
  • (ตุรกี / โรมาเนีย / สโลวาเกีย / โคโซโว)
กลุ่มอี
  • เยอรมัน
  • คูราเซา
  • ไอวอรีโคสต์
  • เอกวาดอร์
กลุ่มเอฟ
  • เนเธอร์แลนด์
  • ญี่ปุ่น
  • (ยูเครน, โปแลนด์, แอลเบเนีย, สวีเดน)
  • ตูนิเซีย
กลุ่มจี
  • เบลเยียม
  • อียิปต์
  • อิหร่าน
  • นิวซีแลนด์
กลุ่มเอช
  • สเปน
  • เคปเวิร์ด
  • ซาอุดีอาระเบีย
  • อุรุกวัย
กลุ่มไอ
  • ฝรั่งเศส
  • เซเนกัล
  • (โบลิเวีย, ซูรินาม, อิรัก)
  • นอร์เวย์
กลุ่มเจ
  • อาร์เจนตินา
  • แอลจีเรีย
  • ออสเตรีย
  • จอร์แดน
กลุ่มเค
  • โปรตุเกส
  • (ดีอาร์คองโก, จาเมกา, นิวแคลิโดเนีย)
  • อุซเบกิสถาน
  • โคลอมเบีย
กลุ่มแอล
  • อังกฤษ
  • โครเอเชีย
  • กานา
  • ปานามา
