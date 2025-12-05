เม็กซิโก-แอฟริกาใต้ คู่เปิดสนาม : สรุปผลจับสลากฟุตบอลโลก 2026

ผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลโลก 2026 เสร็จสิ้นออกมาเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มทีมให้เข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายถึง 48 ทีม
โดยกลุ่มที่น่าสนใจก็มีทั้ง บราซิล ที่ได้อยู่ในกลุ่มซีดวลกับ โมร็อกโก, เฮติ และสกอตแลนด์ รวมถึงกลุ่มไอซึ่ง ฝรั่งเศส จะได้เจอกับ เซเนกัล, นอร์เวย์ และทีมชนะจากรอบเพลย์ออฟข้ามทวีปอย่าง โบลิเวีย, ซูรินาม และอิรัก
ทั้งนี้ ศึกเวิลด์คัพฉบับสามเจ้าภาพอย่าง เม็กซิโก, แคนาดา และสหรัฐอเมริกา จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม ในปี 2026 โดยคู่เปิดสนามจะเป็นเม็กซิโกพบกับแอฟริกาใต้
ผลการจับสลากฟุตบอลโลก 2026กลุ่มเอ
- เม็กซิโก
- แอฟริกาใต้
- เกาหลีใต้
- (เดนมาร์ก, เช็ก, ไอร์แลนด์, นอร์ทมาซิโดเนีย)
- แคนาดา
- (อิตาลี, เวลส์, บอสเนีย, ไอร์แลนด์เหนือ)
- กาตาร์
- สวิตเซอร์แลนด์
- บราซิล
- โมร็อกโก
- เฮติ
- สกอตแลนด์
- สหรัฐอเมริกา
- ปารากวัย
- ออสเตรเลีย
- (ตุรกี / โรมาเนีย / สโลวาเกีย / โคโซโว)
- เยอรมัน
- คูราเซา
- ไอวอรีโคสต์
- เอกวาดอร์
- เนเธอร์แลนด์
- ญี่ปุ่น
- (ยูเครน, โปแลนด์, แอลเบเนีย, สวีเดน)
- ตูนิเซีย
- เบลเยียม
- อียิปต์
- อิหร่าน
- นิวซีแลนด์
- สเปน
- เคปเวิร์ด
- ซาอุดีอาระเบีย
- อุรุกวัย
- ฝรั่งเศส
- เซเนกัล
- (โบลิเวีย, ซูรินาม, อิรัก)
- นอร์เวย์
- อาร์เจนตินา
- แอลจีเรีย
- ออสเตรีย
- จอร์แดน
- โปรตุเกส
- (ดีอาร์คองโก, จาเมกา, นิวแคลิโดเนีย)
- อุซเบกิสถาน
- โคลอมเบีย
- อังกฤษ
- โครเอเชีย
- กานา
- ปานามา