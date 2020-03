เมสซีบริจาค 1 ล้านยูโรสู้โควิด-19

ลิโอเนล เมสซี กองหน้าบาร์เซโลนา บริจาคเงินรวม 1 ล้านยูโร ให้โรงพยาบาลในบาร์เซโลนาและอาร์เจนตินา

สถานการณ์เรื่องการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส หรือ โควิด-19 ยังคงน่าเป็นห่วงในทั่วโลก โดยสถานการณ์ล่าสุดในประเทศสเปน มีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วอย่างน้อย 39,885 ราย เสียชีวิต 2,808 ราย และรักษาหายแล้ว 3,794 รายด้วยกัน

อ่านบทความต่อด้านล่าง

"ลิโอเนล เมสซี บริจาคเพื่อช่วยสู้ #COVIDー19 ที่ Hospital Clínic ขอบคุณลีโอ สำหรับความมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของคุณ @idibaps #Covid19 #StayAtHome" Hospital Clinic โรงพยาบาลในบาร์เซโลนาระบุทางทวิตเตอร์

ทั้งนี้ เงินจำนวน 1 ล้านยูโรที่เมสซีบริจาคไปนั้น ไม่ได้ช่วยเหลือเพียงแค่โรงพยาบาลในกาตาลันเท่านั้น เขายังแบ่งเงินจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในอาร์เจนตินาประเทศบ้านเกิดอีกด้วย

Leo Messi donates for the fight against #COVIDー19 at Hospital Clínic. Thank you, Leo, for your commitment and support. @idibaps #Covid19 #StayAtHome

✅https://t.co/crwjKOSBdU pic.twitter.com/e2YzkBFmJi