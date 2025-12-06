เมจบรี้ถูกแบน 4 เกมข้อหาถ่มน้ำลายใส่แฟนบอล

ฮานนิบัล เมจบรี้ กองกลาง เบิร์นลีย์ ถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษลงโทษแบน 4 เกมพร้อมปรับเงินอีก 15,000 ปอนด์ จากข้อหาถ่มน้ำลายใส่แฟนบอลลีดส์ ยูไนเต็ด ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นในเกมที่ เบิร์นลีย์ เอาชนะทีมยูงทองไปได้ 2-0 ในเกมวันที่ 18 ตุลาคม ทว่าประเด็นเกิดขึ้นในนาที 67 ในตอนที่ เมจบรี้ อบอุ่นร่างกายอยู่ข้างสนาม และมีปากเสียงจนนำมาสู่การถ่มน้ำลายจนเป็นประเด็นกับแฟนบอล ก่อนที่เขาจะได้ลงสนามมาในนาที 83
หลังเกม เมจบรี้ ถูก เอฟเอ ตั้งข้อหาเรื่องความประพฤติไม่เหมาะสม ซึ่งเจ้าตัวยอมรับข้อกล่าวหาดังกล่าว และบทลงโทษแบนที่จะทำให้เขาจะกลับมาลงสนามได้ในเกมเปิดบ้านพบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในวันที่ 30 ธันวาคม