แบน 1 นัด! เอฟเอลงดาบคล็อปป์ชวดคุมลิเวอร์พูลดวลเซาแธมป์ตัน

กุนซืองหงส์แดงจะไม่ได้คุมทีมข้างสนามในเกมพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้ หลังจากมีการเผชิญหน้าผู้ตัดสินใจเกมพบแมนเชสเตอร์ ซิตี้

เยอร์เกน คล็อปป์ เฮดโค้ชลิเวอร์พูล จะไม่ได้คุมทีมข้างสนามในเกมพบเซาแธมป์ตัน วันเสาร์นี้ หลังจากที่ถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษลงโทษ เพราะพฤติกรรมเผชิญหน้าผู้ตัดสินในเกมพบแมนเชสเตอร์ ซิตี้

ก่อนหน้านี้ กุนซือชาวเยอรมันได้ยอมรับว่าเขาละเมิดกฎข้อ E3 ซึ่งพูดถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในสนาม และจ่ายค่าปรับ 30,000 ปอนด์ไปเรียบร้อย พร้อมอุทธรณ์ขอให้เป็นโทษปรับอย่างเดียว ไม่มีแบน

อย่างไรก็ดี ทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษได้ขอให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาในเรื่องนี้ใหม่ และผลออกมาว่าโค้ชวัย 55 ปี จะต้องถูกแบนด้วย 1 นัดจากพฤติกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ทางเอฟเอเพิ่งมีการออกแคมเปญรณรงค์ 'Enough Is Enough' เมื่อเดือนกันยายน เพื่อไม่ให้มีการปรามาสหรือว่าร้ายกันทุกรูปแบบในเกมทุกระดับ โดยทางเอฟเอเชื่อว่าผู้จัดการทีมชั้นนำทั้งหลายในพรีเมียร์ลีกสมควรเป็นแบบอย่างให้ฟุตบอลในระดับรากหญ้าว่าอะไรคือพฤติกรรมที่เหมาะสมในสนาม