เพิ่ม 7,000 ที่นั่ง! หงส์เดินหน้าขยายสนามแอนฟิลด์

ลิเวอร์พูล วางแผนเพิ่มความจุของสนามอีก 7,000 ที่นั่ง รวมแล้วเป็น 61,000 ที่นั่ง หลังได้รับเสียงสนับสนุนจากสาธารณชนในรอบแรกถึง 93 เปอร์เซ็นต์

โดย หงส์แดง จะเปิดรับฟังความเห็นจากชุมชนอีกครั้งในวันพุธนี้ เพื่อเจรจากับเสียงส่วนน้อยที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการปิดถนน และอธิบายรายละเอียดแผนผังเพิ่มเติม

หากทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่น พวกเขาจะเดินหน้าโปรเจกต์ในช่วงสิ้นปีนี้ ซึ่งสนามจะเปิดพร้อมใช้ในฤดูกาล 2022-23 โดยคาดว่าการก่อสร้างครั้งนี้จะใช้เงินประมาณ 60 ล้านปอนด์

ถ้าการปรับปรุงหนนี้สำเร็จผล จะทำให้ แอนฟิลด์ กลายเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่สุดอันดับ 3 ในพรีเมียร์ลีก

The second-stage public consultation of the proposed Anfield Road expansion has begun today.



Local residents, representatives, businesses and supporters have been invited to review the club’s updated plans, which have been reshaped based on the feedback received.