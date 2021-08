เพิ่มอีกช่อง! GMM 25 ถ่ายสดไทยลีกประเดิมคู่เมืองทองดวลพีทีประจวบ

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ไทยลีก ผนึกกำลัง AIS เสริมแกร่ง “แพลตฟอร์ม ฟุตบอลไทย” ขยายช่องทางการรับชมบนฟรีทีวีผ่านช่อง GMM 25

หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด ประกาศเป็นพันธมิตรร่วมกับ AIS ในการนำคอนเทนต์กีฬาฟุตบอลไทยรายการแข่งขันต่างๆ ทั้ง Revo Thai League, M-150 แชมเปียนชิพ, มังกรฟ้า ลีก Chang FA Cup และ Revo League Cup รวมถึงฟุตบอล “ทีมชาติไทย และฟุตซอลทีมชาติไทย” ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของ AIS PLAY แพลตฟอร์มวีดีโอและศูนย์รวมความบันเทิงชั้นนำของไทย โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับการรับชมฟุตบอลไทยให้เข้าถึงแฟนบอลให้ได้มากที่สุดในทุกช่องทางด้วยการเป็นแพลตฟอร์ม ฟุตบอลไทย ที่สามารถเชื่อมต่อการรับชมให้ได้หลายหลายในทุกช่องทาง ล่าสุด ได้ขยายช่องทางการรับชมสู่ช่องฟรีทีวีชั้นนำอย่าง GMM 25 หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีช่อง 5 และ PPTV ร่วมกันถ่ายทอดเปิดประสบการณ์การรับชมไทยลีกในฤดูกาลนี้ด้วย

สำหรับตัวการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ทั้ง Revo Thai League, M-150 แชมเปียนชิพ, มังกรฟ้า ลีก ฤดูกาลนี้ได้เปิดตัวขึ้นภายใต้แนวคิด The New Spectrum of NEW ERA ที่วันนี้ AIS ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการฟุตบอลไทย กับการถ่ายทอดสด ฟุตบอลไทยลีก ทั้ง Revo Thai League, M-150 แชมเปียนชิพ, มังกรฟ้า ลีก Chang FA Cup และ Revo League Cup ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสมัครแพ็กเกจเพิ่มเติม บน AIS PALY ในทุกช่องทาง

โดยการทำงานของ AIS ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และไทยลีก ในครั้งนี้ มีหนึ่งในเป้าหมายร่วมกันคือการสร้างประสบการณ์การรับชมใหม่ ด้วยการเป็นแพลตฟอร์ม ฟุตบอลไทย สามารถรับชมทั้งทางออนไลน์บน AIS PLAY รวมถึงช่องทาง Free TV เพื่อให้คอนเทนต์การแข่งขันเข้าถึงแฟนบอลชาวไทยมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นช่อง 5 และช่อง PPTV โดยล่าสุดได้อีกหนึ่งพันธมิตรอย่างช่อง GMM 25 ที่จะเข้ามาร่วมเสริมความแข็งแกร่งของการส่งต่อประสบการณ์การรับชมไปสู่สายตาแฟนบอลชาวไทย ผสานช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์สู่การเป็น “แพลตฟอร์ม ฟุตบอลไทย” อย่างสมบูรณ์แบบ

สำหรับช่อง GMM 25 เป็นทีวีดิจิทัลที่มีความหลากหลายของคอนเทนต์ความบันเทิง โดยเฉพาะผู้ชมในกลุ่มเทรนดี้ ที่มีความทันสมัย ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของไทย ทำให้การร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญที่จะทำให้คอนเทนต์ของ GMM 25 หลากหลายมากยิ่งขึ้น

โดยช่อง GMM 25 พร้อมถ่ายทอดสดประเดิมความมันส์ให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชม REVO Thai League แบบติดขอบจอ กับการเปิดสนามนัดแรกของ กิเลนผยอง เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด กับ พีที ประจวบ เอฟซี ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน เวลา 18.00 น. และอีกไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันสัปดาห์แรกกับคู่ของ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด พบกับ สมุทรปราการ ซิตี้ ในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน เวลา 18.00 น. เช่นเดียวกัน

มากไปกว่านั้นแฟนบอลชาวไทยสามารถรับชมผ่านทีวีเพิ่มเติมได้ทางช่อง 5 และช่อง PPTV รวมถึงรับชมผ่าน AIS PLAY แบบจัดเต็มในทุกช่องทาง ทั้งบนมือถือผ่านแอพพลิเคชั่น AIS PLAY สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://m.ais.co.th/lp ทั้ง Apple App store และ Google Play Store, กล่อง AIS PLAYBOX, SAMSUNG Smart TV, Apple TV และเว็บไซต์ aisplay.ais.co.th