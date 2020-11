เพิ่มสายเลือดใหม่! นิชิโนะ​ เร้าดาวรุ่งช้างศึกพร้อมสู้แย่งตำแหน่งในทีม

กุนซือช้างศึก กระตุ้นดาวรุ่งเก็บประสบการณ์จากรุ่นพี่ และพยายามเบียดตำแหน่งในทีมเพื่อก้าวเป็นกำลังหลักในอนาคต

อากิระ นิชิโนะ กุนซือทีมชาติไทย กระตุ้นดาวรุ่งพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากรุ่นพี่และแข่งขันเพื่อแย่งตำแหน่งในทีมเพื่อเพิ่มขุมกำลังช้างศึกในอนาคต โดยเฉพาะตำแหน่งกองหน้า และเซนเตอร์ฮาล์ฟ

เฮดโค้ชวัย 65 ปี นำลูกทีมลงฝึกซ้อมเป็นวันที่ 2 โดยการเก็บตัวครั้งนี้ได้ผู้เล่นหน้าใหม่รวมถึง ดาวรุ่งอายุน้อยเข้ามาเสริมทัพ โดยกุนซือชาวญี่ปุ่น หวังให้นักเตะเรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่ในทีม ก่อนก้าวเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทย ต่อไป

“เมื่อวานเราฝึกซ้อมวันแรก ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ไม่มีนักเตะบาดเจ็บรบกวน สามารถลงซ้อมได้ทุกคน” นิชิโนะ กล่าวเริ่ม

“ในแคมป์นี้มีนักเตะใหม่หลายราย ซึ่งนักเตะเหล่านี้มีโอกาสก้าวเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติไทยในอนาคต ผมพยายามติดตามดูการซ้อมของพวกเขาอย่างละเอียด”

“เกมนี้เราต้องเจอแนวรุกที่ดีของทีมไทยลีก ออล สตาร์ นักเตะหลายคนเทคนิคดีมาก เราต้องพยายามรับมือให้ได้ ต้องคอยซ้อนและช่วยกันเหลือกันให้มากที่สุด”

“ตอนนี้ทีมชาติไทยมีทรัพยากรในตำแหน่งกองหน้าและกองหลังตัวกลางค่อนข้างน้อย ซึ่งต้องพัฒนาเพิ่มนักเตะในตำแหน่งนี้ให้มากขึ้น สิ่งที่ต้องการเห็นอีกอย่างคือให้มีโอกาสนักเตะอายุน้อยได้ซึมซับระบบการทำงานจากนักเตะรุ่นพี่ เพื่อกระตุ้นให้นักเตะอยากสู้แย่งตำแหน่งในทีมมากยิ่งขึ้น”

“ในด้านร่างกายและเทคนิคทีมไทยลีก ออลสตาร์ ดีกว่าเราอยู่แล้ว นอกจากต้องรับมือคู่ต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งแล้ว เราต้องช่วยกันยืนตามตำแหน่งให้ดี ช่วยกันซ้อนมากขึ้น เราต้องคิดว่าเป็นเกมอย่างเป็นทางการนัดหนึ่ง ดังนั้นเราต้องทำให้เต็มที่เหมือนเจอคู่ต่อสู้รายอื่นๆ”

สำหรับ ทีมชาติไทย ชุดใหญ่ จะลงเล่นฟุตบอลนัดกระชับมิตร "THE WARRIORS ARE HERE" พบกับทีมไทยลีก ออล สตาร์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32