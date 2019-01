เพชรในตม! วูล์ฟส์ซิวปีกเชื้อสายจีนจากทีมด.4สเปน

วูล์ฟแฮมป์ตัน ยืนยันคว้า เดวิด หวัง ดาวโรจน์เชื้อสายจีนของ เอสตูเดียนเตส ทีมระดับดิวิชัน 4 ลีกสเปนร่วมทัพเป็นรายแรกในตลาดเดือนมกราคม

อย่างไรก็ดี หมาป่าสีส้มตัดสินใจปล่อยปีกวัย 18 ย้ายไปเล่นกับ สปอร์ตติง ลิสบอน ทันที ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ โดยคาดว่าเขาจะได้เล่นกับทีมชุดบีของสโมสรไปก่อน

ทั้งนี้ หวังมีพ่อแม่เป็นคนจีน แต่เกิดและเติบโตในสเปน ดังนั้นเขาจึงสามารถพูดได้ทั้งภาษาจีน, สเปน และอังกฤษ

Wang will spend the rest of 2018/19 on loan at @Sporting_CP, but took a tour of his new home at Molineux before jetting out to Portugal.



pic.twitter.com/cbb8J47wIO — Wolves (@Wolves) January 1, 2019