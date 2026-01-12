เพจ Play with FUN, be FUN ฉลองส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับบอลโลก 2026

Play with FUN, be FUN เพจออนไลน์ชื่อดังระดับโลกจัดกิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปี 2025 ต้อนรับปี 2026 ขอบคุณแฟน ๆ ชาวไทย
เพจดัง Play with FUN, be FUN เจ้าของแนวคิด “Play with FUN, be FUN” จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ร้านอาหารชื่อดัง เพื่อส่งท้ายปี 2025 และต้อนรับปี 2026 พร้อมแสดงความขอบคุณแฟน ๆ ชาวไทยที่ให้การสนับสนุนเพจและเว็บไซต์มาอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา
ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน เป็นกันเอง และกิจกรรมพิเศษมากมาย สะท้อนตัวตนของ Play with FUN, be FUN ที่มุ่งสร้างคอมมูนิตี้ของแฟนฟุตบอลและผู้ที่รักความบันเทิงด้านกีฬาอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ แฟน ๆ สามารถติดตามบทวิเคราะห์ฟุตบอล ข่าวกีฬา และกิจกรรมแจกของรางวัลต่าง ๆ ของเพจ Play with FUN, be FUN ได้ที่ www.facebook.com/FUN88fans หรือ www.facebook.com/playwithFUNbeFUN ได้ตลอด หรือแอดไลน์ @LiveYourDream ได้ทันที
ปัจจุบัน สมาชิกของกลุ่ม Play with FUN, be FUN สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ อาทิ iPhone 17 Pro รุ่นใหม่ล่าสุด รวมถึงกิจกรรมยอดนิยมอย่างเกมทายผลสกอร์ฟุตบอลที่ “สนามทายผล” ตามสไตล์ #PlaywithFUNbeFUN ที่จัดให้ร่วมสนุกทุกสัปดาห์ ครบทั้ง 6 ลีกดัง ได้แก่ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลาลีกา สเปน, กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี, บุนเดสลีกา เยอรมนี, ลีกเอิง ฝรั่งเศส และ ไทยลีก
นอกจากนี้ ในช่วงศึก ฟุตบอลโลก 2026 ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในปีนี้ เพจ Play with FUN, be FUN ยังเตรียมจัดกิจกรรมพิเศษและมอบรางวัลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี แฟน ๆ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านแฮชแท็ก #PlaywithFUNbeFUN บนโซเชียลมีเดียและช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ