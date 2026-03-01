Goal.com
สด
FBL-ENG-PR-LEEDS-MAN CITYAFP
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

เป๊ป-ลีดส์ วอนแฟนเคารพศาสนาผู้อื่น หลังมีเสียงโห่ช่วงพักเบรคละศีลอด

เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ออกมาเรียกร้องให้แฟนบอลเคารพความหลากหลาย และศาสนาของผู้อื่น หลังมีเสียงแฟนบอลโห่ในช่วงเบรคให้นักเตะมุสลิมได้ละศีลอด ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมา

เกมที่เอลแลนด์ โร้ด มีการพักเบรคในนาที 13 เป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกในเวลา 17.42 น.ตามเวลาที่อังกฤษ โดยมีการเบรค 78 วินาที ให้นักเตะมุสลิมได้ละศีลอด เพื่อรับประทานอาหารและน้ำดื่ม

“นี่คือโลกยุคใหม่ใช่ไหมล่ะ? คุณรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกอีกครั้งทุกวันนี้ ใช่ไหม?” เป๊ป พูดถึงประเด็นที่แฟนบอลโห่ช่วงเบรคละศีลอด

“จงเคารพศาสนา เคารพความหลากหลาย นั่นคือประเด็นสำคัญ มันเป็นกฎ เราไม่ได้กำหนดเอง เป็นทาง พรีเมียร์ลีก ที่อนุญาตให้สำหรับผู้เล่นที่ถือศีลอด สามารถใช้เวลาหนึ่งหรือสองนาทีระหว่างเกมเพื่อทำแบบนั้นได้”

“มันก็เป็นอย่างที่เห็น ช่างน่าเสียดาย”

Premier League
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO

รวมถึง เอ็ดมุน รีเมอร์ ผู้ช่วยของ ดาเนียล ฟาลเก้ ที่มาให้สัมภาษณ์หลังเกมแทนกุนซือที่โดนใบแดง แสดงความผิดหวังที่ได้เห็นปฎิกิริยาดังกล่าวจากแฟนบอลของพวกเขาเช่นกัน

“ตอนนั้นผมจดจ่ออยู่กับเกม มันเป็นอะไรที่น่าผิดหวังกับแฟนบอลกลุ่มนั้น และเราจะเรียนรู้จากเรื่องนี้”

นอกจากนี้ องค์กรต่อสู้กับการเหยียดในวงการฟุตบอลอย่าง Kick It Out แถลงแสดงความผิดหวังกับพฤติกรรมดังกล่าวของแฟนทีมยูงทอง

“นับเป็นเรื่องน่าผิดหวังอย่างยิ่งที่มีแฟนลีดส์ ยูไนเต็ดบางส่วนโห่นักเตะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ละศีลอดในช่วงครึ่งแรกของเกมที่เอลแลนด์ โร้ดเย็นวันนี้

“ยิ่งกว่านั้น แม้จะมีการแสดงคำอธิบายบนจอขนาดใหญ่ภายในสนามอย่างชัดเจน

“การหยุดเกมเพื่อให้นักเตะมุสลิมได้ละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน เป็นแนวปฏิบัติที่ตกลงร่วมกันมาหลายปีแล้ว และถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้เกมฟุตบอลเปิดกว้างและต้อนรับนักเตะรวมถึงชุมชนชาวมุสลิม”

“แต่จากปฏิกิริยาในคืนนี้ แสดงให้เห็นว่าฟุตบอลยังต้องเดินหน้าอีกไกลในด้านการให้ความรู้และการยอมรับความหลากหลาย”

โฆษณา
0