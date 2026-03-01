เป๊ป-ลีดส์ วอนแฟนเคารพศาสนาผู้อื่น หลังมีเสียงโห่ช่วงพักเบรคละศีลอด

เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ออกมาเรียกร้องให้แฟนบอลเคารพความหลากหลาย และศาสนาของผู้อื่น หลังมีเสียงแฟนบอลโห่ในช่วงเบรคให้นักเตะมุสลิมได้ละศีลอด ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมา
เกมที่เอลแลนด์ โร้ด มีการพักเบรคในนาที 13 เป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกในเวลา 17.42 น.ตามเวลาที่อังกฤษ โดยมีการเบรค 78 วินาที ให้นักเตะมุสลิมได้ละศีลอด เพื่อรับประทานอาหารและน้ำดื่ม
“นี่คือโลกยุคใหม่ใช่ไหมล่ะ? คุณรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกอีกครั้งทุกวันนี้ ใช่ไหม?” เป๊ป พูดถึงประเด็นที่แฟนบอลโห่ช่วงเบรคละศีลอด
“จงเคารพศาสนา เคารพความหลากหลาย นั่นคือประเด็นสำคัญ มันเป็นกฎ เราไม่ได้กำหนดเอง เป็นทาง พรีเมียร์ลีก ที่อนุญาตให้สำหรับผู้เล่นที่ถือศีลอด สามารถใช้เวลาหนึ่งหรือสองนาทีระหว่างเกมเพื่อทำแบบนั้นได้”
“มันก็เป็นอย่างที่เห็น ช่างน่าเสียดาย”
รวมถึง เอ็ดมุน รีเมอร์ ผู้ช่วยของ ดาเนียล ฟาลเก้ ที่มาให้สัมภาษณ์หลังเกมแทนกุนซือที่โดนใบแดง แสดงความผิดหวังที่ได้เห็นปฎิกิริยาดังกล่าวจากแฟนบอลของพวกเขาเช่นกัน
“ตอนนั้นผมจดจ่ออยู่กับเกม มันเป็นอะไรที่น่าผิดหวังกับแฟนบอลกลุ่มนั้น และเราจะเรียนรู้จากเรื่องนี้”
นอกจากนี้ องค์กรต่อสู้กับการเหยียดในวงการฟุตบอลอย่าง Kick It Out แถลงแสดงความผิดหวังกับพฤติกรรมดังกล่าวของแฟนทีมยูงทอง
“นับเป็นเรื่องน่าผิดหวังอย่างยิ่งที่มีแฟนลีดส์ ยูไนเต็ดบางส่วนโห่นักเตะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ละศีลอดในช่วงครึ่งแรกของเกมที่เอลแลนด์ โร้ดเย็นวันนี้
“ยิ่งกว่านั้น แม้จะมีการแสดงคำอธิบายบนจอขนาดใหญ่ภายในสนามอย่างชัดเจน
“การหยุดเกมเพื่อให้นักเตะมุสลิมได้ละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน เป็นแนวปฏิบัติที่ตกลงร่วมกันมาหลายปีแล้ว และถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้เกมฟุตบอลเปิดกว้างและต้อนรับนักเตะรวมถึงชุมชนชาวมุสลิม”
“แต่จากปฏิกิริยาในคืนนี้ แสดงให้เห็นว่าฟุตบอลยังต้องเดินหน้าอีกไกลในด้านการให้ความรู้และการยอมรับความหลากหลาย”