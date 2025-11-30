เป๊ปโล่งแมนฯ ซิตี้กลับมาได้หลังเครื่องแผ่ว, เผยบทสนทนาหลังเกมกับฮาลันด์

เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ให้สัมภาษณ์หลังเกมเปิดบ้านเอาชนะ ลีดส์ ยูไนเต็ด แบบหวุดหวิด 3-2 เมื่อคืนที่ผ่านมา
เรือใบสีฟ้า ได้ประตูตั้งแต่นาทีแรกจาก ฟิล โฟเด้น และประตูที่สองโดย ยอสโก้ กวาร์ดิโอล ก่อนที่ทีมเยือนจะแก้เกมครึ่งหลังและได้คืนสองประตูรวด
ทว่าหลังจากนั้น โฟเด้น เค้นฟอร์มทำประตูชัยท้ายเกมพาทีมคว้าสามแต้มไล่บี้หัวตารางต่อไป
“เราเล่นได้ดีในครึ่งแรก เกมมันควรจะจบแบบเบ็ดเสร็จด้วยซ้ำ ด้วยโอกาสที่เราเปิดช่องให้พวกเขา หลังจากที่ ดาเนียล (ฟาร์เก้) เปลี่ยนระบบมาเล่น 5-3-2 เราเสียประตูเร็ว และเราเริ่มที่จะกระเสือกกระสนในการขึ้นเกม และทุก ๆ ด้าน เราตกที่นั่งลำบาก
“ท้ายที่สุด เราใช้ผู้เล่นพรสวรรค์อย่าง รายาน แชร์กี้, ฟิล โฟเด้น และ โอมาร์ (มาร์มูช) ใส่ลงไป และนั่นช่วยเราได้ เราสร้างโอกาสได้ และท้ายที่สุด ฟิล ใช้พรสวรรค์ส่งบอลสู่ก้นตาข่ายไป”
เหมือนกับหลายเกมก่อนหน้านี้ เป๊ป มักจะปรี่ลงสนามมาพูดคุยกับลูกทีม หรือแม้กระทั่งคู่แข่ง และเกมนี้เป็นอีกครั้งที่เขาลงมาพูดคุยกับ เออร์ลิง ฮาลันด์ ที่ปืนฝืดทำประตูไม่ได้สามเกมหลังสุด และส่วนร่วมในเกมที่น้อยลงไป
“นั่นคือปัญหาของเรา กองหน้าต้องการบอล และ เออร์ลิง ต้องการบอลส่งไปถึงเขา ผมพอใจและผมพยายามหาวิธีเข้าไปมีส่วนร่วม
“เออร์ลิง บางครั้งเขาก็ต้องการพัก เพราะเขาลงเล่นมาเยอะแต่ บางครั้งด้วยร่างกายของเขา ผมไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ถ้าเราพักเขา บางครั้งมันก็ดีกว่าที่ให้เขาเล่นต่อ, เล่นต่อ, เล่นต่อไป และหลังจากผ่าน 60 นาที เขาเริ่มหมด ผมไม่รู้ว่าเมื่อไรที่ร่างกายของเขาต้องพัก
“ด้วย ฟิล, เฌเรมี, แบร์นาร์โด้ เมื่อพวกเขาพักมันเป็นเรื่องดี เพราะพวกเขากลับมาได้ในทันที ผมจำเป็นต้องคุยกับเขาเพราะบางทีเราต้องการให้นักเตะทุกคนมีส่วนร่วมกับทีมให้มากขึ้น”