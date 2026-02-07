เป๊ปลั่นมีสิทธิ์ที่จะพูดหลังถูกวิจารณ์เรื่องปาเลสไตน์

เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ออกมาให้สัมภาษณ์ปกป้องจุดยืนของตัวเอง หลังตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากการแสดงความเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์ ซึ่งทำให้เขาได้รับทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้าน
นายใหญ่เรือใบสีฟ้า ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์บนเวที Concert-Manifesto X Palestine คอนเสิร์ตเพื่อช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ ที่จัดขึ้นในบาร์เซโลนา เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา
เรื่องดังกล่าวทำให้ชุมชนชาวยิว แสดงความไม่พอใจกับคำพูดของ เป๊ป ซึ่งผู้นำชุมชนได้แนะนำให้ เป๊ป หยุดให้ความเห็น และกลับไปโฟกัสแต่เพียงฟุตบอลอย่างเดียวเท่านั้น
ซึ่ง เป๊ป ยืนกรานว่าเขาไม่ได้พูดอะไรเกินเลย และจะขอยืนหยัดอยู่ข้างผู้บริสุทธิ์ต่อไป
“พูดกันตามตรง, ผมไม่ได้พูดอะไรที่มากมายเป็นพิเศษเลย ผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้น
“แล้วทำไมผมไม่ควรพูดสิ่งที่ผมรู้สึกด้วยล่ะ, หรือมันเป็นเพราะว่าผมคือผู้จัดการทีม? ผมไม่เห็นด้วยหรอกนะ แต่ผมก็เคารพความเห็นของทุกฝ่าย
“สิ่งที่ผมพูดโดยพื้นฐานคือเกิดความขัดแย้งขึ้นกี่แห่งแล้วทั่วโลกตอนนี้? เท่าไรแล้ว? มากมายเต็มไปหมด ผมขอประณามทุกกรณีที่เกิดขึ้น
“ถ้าคนบริสุทธิ์ถูกxา, ผมก็ขอประณามผู้กระทำทั้งหมด โดยไม่เลือกว่ากรณีไหนสำคัญกว่ากัน ไม่ใช่ว่าประเทศนี้จะสำคัญมากกว่าอีกประเทศหนึ่ง ไม่ใช่แบบนั้น
“ถ้าคุณไม่เข้าใจข้อความที่ผมจะสื่อ ไม่เป็นไรเลย ผมไม่สามารถพูดเป็นอย่างอื่นได้อีกแล้ว
หลังจากนั้น เป๊ป ถูกถามว่าต่อไปนี้เขาจะโฟกัสแต่เรื่องฟุตบอลหรือไม่ เขาตอบว่า
“โอเค งั้นคุณก็โฟกัสแค่การเป็นนักข่าว และคุณห้ามพูดเรื่องเศรษฐกิจ เพราะคุณไม่ใช่นักข่าวสายเศรษฐกิจ
“(พอเข้ามา)เกี่ยวข้องกับฟุตบอล ก็อย่าพูดเรื่องนั้น เรื่องนี้ นั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมโลกถึงยังคงเงียบงัน และนั่นคือสิ่งที่โลกต้องการใช่ไหม? เงียบเข้าไว้ ไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้น
ผมคิดว่ามันควรจะตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง แต่เอาเถอะ มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนี้อยู่แล้ว”