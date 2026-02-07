Goal.com
สด
Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

เป๊ปลั่นมีสิทธิ์ที่จะพูดหลังถูกวิจารณ์เรื่องปาเลสไตน์

เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ออกมาให้สัมภาษณ์ปกป้องจุดยืนของตัวเอง หลังตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากการแสดงความเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์ ซึ่งทำให้เขาได้รับทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้าน

นายใหญ่เรือใบสีฟ้า ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์บนเวที Concert-Manifesto X Palestine คอนเสิร์ตเพื่อช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ ที่จัดขึ้นในบาร์เซโลนา เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

เรื่องดังกล่าวทำให้ชุมชนชาวยิว แสดงความไม่พอใจกับคำพูดของ เป๊ป ซึ่งผู้นำชุมชนได้แนะนำให้ เป๊ป หยุดให้ความเห็น และกลับไปโฟกัสแต่เพียงฟุตบอลอย่างเดียวเท่านั้น

ซึ่ง เป๊ป ยืนกรานว่าเขาไม่ได้พูดอะไรเกินเลย และจะขอยืนหยัดอยู่ข้างผู้บริสุทธิ์ต่อไป

“พูดกันตามตรง, ผมไม่ได้พูดอะไรที่มากมายเป็นพิเศษเลย ผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้น

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI

“แล้วทำไมผมไม่ควรพูดสิ่งที่ผมรู้สึกด้วยล่ะ, หรือมันเป็นเพราะว่าผมคือผู้จัดการทีม? ผมไม่เห็นด้วยหรอกนะ แต่ผมก็เคารพความเห็นของทุกฝ่าย

“สิ่งที่ผมพูดโดยพื้นฐานคือเกิดความขัดแย้งขึ้นกี่แห่งแล้วทั่วโลกตอนนี้? เท่าไรแล้ว? มากมายเต็มไปหมด ผมขอประณามทุกกรณีที่เกิดขึ้น

“ถ้าคนบริสุทธิ์ถูกxา, ผมก็ขอประณามผู้กระทำทั้งหมด โดยไม่เลือกว่ากรณีไหนสำคัญกว่ากัน ไม่ใช่ว่าประเทศนี้จะสำคัญมากกว่าอีกประเทศหนึ่ง ไม่ใช่แบบนั้น

“ถ้าคุณไม่เข้าใจข้อความที่ผมจะสื่อ ไม่เป็นไรเลย ผมไม่สามารถพูดเป็นอย่างอื่นได้อีกแล้ว

หลังจากนั้น เป๊ป ถูกถามว่าต่อไปนี้เขาจะโฟกัสแต่เรื่องฟุตบอลหรือไม่ เขาตอบว่า

“โอเค งั้นคุณก็โฟกัสแค่การเป็นนักข่าว และคุณห้ามพูดเรื่องเศรษฐกิจ เพราะคุณไม่ใช่นักข่าวสายเศรษฐกิจ
“(พอเข้ามา)เกี่ยวข้องกับฟุตบอล ก็อย่าพูดเรื่องนั้น เรื่องนี้ นั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมโลกถึงยังคงเงียบงัน และนั่นคือสิ่งที่โลกต้องการใช่ไหม? เงียบเข้าไว้ ไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้น

ผมคิดว่ามันควรจะตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง แต่เอาเถอะ มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนี้อยู่แล้ว”

โฆษณา
0