เป้าหมายเหรียญทอง! ทีมขี่ม้าโปโลไทยแสดงความพร้อมก่อนลุยซีเกมส์

สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว “Exhibition Match: Road to SEA Games 2025” เพื่อประกาศความพร้อมของทีมขี่ม้าโปโลทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคม โดยมี นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย มร.ลูคัส ลูฮาน (Mr. Lucas Lujan) หัวหน้าผู้ฝึกสอน
ทีมชาติไทย และเหล่านักกีฬาทีมชาติ นำโดย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา และ อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา เข้าร่วมงาน ณ สนามวีเอส สปอร์ตคลับ แอนด์ สยามโปโลปาร์ค อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การเข้ามารับตำแหน่งในช่วงสำคัญของการเตรียมทีมสู่ SEA Games 2025 ถือเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสในการยกระดับกีฬาขี่ม้าโปโลไทย สมาคมฯ มีเป้าหมายชัดเจนที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น ‘ศูนย์กลางกีฬาขี่ม้าโปโลในระดับภูมิภาค’ ทั้งในด้านการแข่งขัน มาตรฐานสนาม และการพัฒนานักกีฬาเยาวชน เพื่อวางรากฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคงให้กับวงการโปโลไทย และมุ่งมั่นสร้างผลงานในซีเกมส์ครั้งนี้ โดยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองใน 2 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ Handicap 2–4 Goals และ 4-6 Goals นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาบุคลากร ม้า และสนามแข่งขันให้ได้มาตรฐานสากล สะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์อย่างสมศักดิ์ศรี และต่อยอดการพัฒนาวงการขี่ม้าโปโลไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล”
ขณะที่ อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา นักกีฬาขี่ม้าโปโลทีมชาติไทย กล่าวว่า “ทุกคนในทีมภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย และมีเป้าหมายเดียวกันคือการคว้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งนี้ ซึ่งทุกคนต่างมุ่งมั่นในการเก็บตัวฝึกซ้อม และพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อให้พร้อมกับการแข่งขัน ซึ่งการอุ่นเครื่องในวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการปรับจังหวะและเพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามจริง และขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทีมนักกีฬาขี่ม้าโปโลไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33”
ภายในงานมีการเปิดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา, อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา, ณัฐพงศ์ ประทุมลี, ธนาศิลป์ เชื้อวังคำ, สาธิต วงค์กระโซ่, ศุภชัย สุคำภา และไพทูรย์ คำตา พร้อมจัดการแข่งขันอุ่นเครื่องแมตช์พิเศษระหว่าง “Thailand A พบกับ Thailand B” เพื่อแสดงศักยภาพ ความพร้อม และทีมเวิร์กของนักกีฬาไทย
