เป้าหมายสูงสุด! คาร์ริครับมองตำแหน่งกุนซือแมนฯ ยูฯถาวร

ไมเคิล คาร์ริค กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เผยว่าเขากำลังมีความสุขกับช่วงเวลาที่ได้คุมทีม พร้อมยอมรับการได้คุมทีมถาวรคือเป้าหมายสูงสุดของเขา
เทรนเนอร์ชาวอังกฤษ เข้ามาคุมทีมปีศาจแดงแทนที่ รูเบน อโมริม ที่ถูกปลดพ้นตำแหน่งไปเมื่อต้นเดือนมกราคม และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บชัยชนะ 4 จาก 5 เกมหลังสุด ซึ่ง 3 จาก 5 คือการชนะได้มั้ง แมนฯ ซิตี้, อาร์เซนอล รวมถึง ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์
ในช่วงที่ไม่มีรายงานว่า แมนฯ ยูฯ เร่งเจรจาหากุนซือคนใหม่ก่อนช่วงปิดฤดูกาล ซึ่งทำให้มีการคาดว่า คาร์ริค กลายเป็นตัวเลือกลำดับต้น ๆ ที่จะได้คุมทีมถาวร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลงาน และอันดับตอนจบฤดูกาลด้วย
“สำหรับผมแล้ว มันคือตำแหน่งสูงสุด ผมกำลังมีความสุขมาก ๆ ในสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ ผมโชคดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ในตำแหน่งนี้ แต่มันไม่ใช่แค่ว่าผมเชื่อว่าผมสามารถทำงานนี้ได้ แต่ผมมาอยู่ตรงนี้เพราะผมทำได้
“ผมคือแฟนบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ผมรักสโมสร และผมมาอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยทีม ผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจว่ามันจะนานแค่ไหน แต่ผมรักที่ได้อนู่ที่นี่ และในช่วงที่ผมทำหน้าที่ตรงนี้ ผมจะทุ่มเทสุดความสามารถเพื่อแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
“ผมมักจะมีแผนการระยะยาวเพื่อประโยชน์ของสโมสรฟุตบอล และนั่นคือสิ่งผมเชื่อว่ามันควรจะเป็น”