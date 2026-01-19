เป็นรองหลายทีม! 'เอเมรี'มอง วิลลา ไม่ใช่ทีมลุ้นติดท็อป 5

อูไน เอเมรี เฮดโค้ช แอสตัน วิลลา มองว่าทีมของเขายังไม่พร้อมลุ้นติดท็อป 5 ในฤดูกาลนี้ หลังแพ้ เอฟเวอร์ตัน คาบ้าน ในศึกพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมา
สิงห์ผงาด พลาดโอกาสขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงแบบน่าเสียดายเมื่อพ่ายต่อ ท็อฟฟี่สีย้ำเงิน แบบพลิกความคาดหมาย ซึ่งแม้จะยังอยู่อันดับสามของตารางคะแนน แต่หลังจบเกมกุนซือชาวสเปนให้สัมภาษณ์แบบแปลกๆว่าทีมของเขาไม่ดีพอจะลุ้นท็อป 5 ด้วยซ้ำ
“เราไม่ใช่ทีมที่เป็นผู้ท้าชิงห้าอันดับแรก เรายังไม่ใช่ผู้ท้าชิงจุดนั้น” เอเมรี กล่าว
"ยังมีทีมอื่นที่มีศักยภาพมากกว่าเรา เราพลาดโอกาสที่ดีมากๆ”