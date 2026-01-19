Crystal Palace v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
สันติภพ เหลืองอ่อน

เป็นรองหลายทีม! 'เอเมรี'มอง วิลลา ไม่ใช่ทีมลุ้นติดท็อป 5

อูไน เอเมรี เฮดโค้ช แอสตัน วิลลา มองว่าทีมของเขายังไม่พร้อมลุ้นติดท็อป 5 ในฤดูกาลนี้ หลังแพ้ เอฟเวอร์ตัน คาบ้าน ในศึกพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมา

สิงห์ผงาด พลาดโอกาสขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงแบบน่าเสียดายเมื่อพ่ายต่อ ท็อฟฟี่สีย้ำเงิน แบบพลิกความคาดหมาย ซึ่งแม้จะยังอยู่อันดับสามของตารางคะแนน แต่หลังจบเกมกุนซือชาวสเปนให้สัมภาษณ์แบบแปลกๆว่าทีมของเขาไม่ดีพอจะลุ้นท็อป 5 ด้วยซ้ำ

เราไม่ใช่ทีมที่เป็นผู้ท้าชิงห้าอันดับแรก เรายังไม่ใช่ผู้ท้าชิงจุดนั้น” เอเมรี กล่าว

"ยังมีทีมอื่นที่มีศักยภาพมากกว่าเรา เราพลาดโอกาสที่ดีมากๆ

Europa League
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Leeds United crest
Leeds United
LEE
โฆษณา
0