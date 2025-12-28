เสกสรรค์ ราตรีRayong FC
กิตติธัช ศรีสุข

เปิดโต๊ะคุย บุรีรัมย์! ระยอง ขอรั้ง เสกสรรค์ อยู่ต่อถึงฤดูกาลหน้า

พศิน ปิตุเตชะ ผู้จัดการทีม ระยอง เอฟซี ยืนยัน สโมสรต้องการให้ เสกสรรค์ ราตรี ดาวรุ่งทีมชาติไทย ที่ยืมมาจาก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อยู่กับทีมต่อไปทั้งในเลกสอง และไทยลีก ฤดูกาลหน้า

มิดฟิลด์วัย 22 ปี ทำผลงานในสีสื้อ ‘ม้านิลมังกร’ ได้อย่างยอดเยี่ยม หลังถูกยืมมาจาก ‘ปราสาทสายฟ้า’ ก่อนเป็นแกนหลักของ ระยอง ลงเล่นให้ทีมไปแล้ว 14 เกม ยิง 6 ประตูรวมทุกรายการ พาสโมสรจบอันดับ 7 ในเลกแรก ซึ่งจากผลงานที่เกิดขึ้น ทำให้มีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่ บุรีรัมย์ จะดึงกลับไปช่วยทีม

อย่างไรก็ตาม พศิน ปิตุเตชะ ผู้จัดการทีม ระยอง เอฟซี ยืนยันอย่างชัดเจนว่า ต้องการเจรจาให้ดาวรุ่งรายนี้อยู่ช่วยทีมต่อไป “เราชัดเจนว่า จะให้เขาอยู่ในเลกสองเพื่อช่วยทีมต่อไป”

“เราพยายามเจรจาให้ตัวน้องได้อยู่กับสโมสรในฤดูกาลถัดไปเพื่ออนาคตของสโมสร และเพื่ออนาคคตตัวน้องได้พัฒนา”

“ผมคิดว่า น้องเขาแฮปปี้กับสตาฟฟ์โค้ชชุดนี้พัฒนาเรื่องฟิตเนส ความเข้าใจเกม ความหลากหลายต่างๆ”

ขณะที่เรื่องการเสริมทัพเลกสอง พศิน ปิตุเตชะ ยอมรับว่า สโมสรมีข้อจำกัดหลายอย่าง แต่พยายามเติมในสิ่งที่ขาดภายใต้ข้อจำกัดเรื่องการปรับเปลี่ยน และงบประมาณของสโมสร แต้พร้อมสนับสนุนในสิ่งที่ ‘โค้ชโบ้’ จักรพันธ์ ปั่นปี กุนซือใหญ่ของทีมต้องการ

