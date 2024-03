เปิดกฎเหล็ก 3 ข้อของอิชิอิ ใช้คุมทีมชาติไทย

อิชิอิวางกฎเหล็ก 3 ข้อให้ลูกทีมช้างศึก เน้นย้ำเรื่องความลับในทีมเป็นเรื่องสำคัญ

มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ออกกฎสำคัญ 3 ข้อ เพื่อให้ลูกทีมช้างศึกปฏิบัติตาม โดยเน้นย้ำเรื่องความลับในทีม ก่อนลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C นัดที่ 3 และ 4 ดวลกับ เกาหลีใต้

กุนซือชาวญี่ปุ่น เพิ่งประเดิมนำลูกทีมลงฝึกซ้อมมื้อแรกที่สนามซ้อมบีจีพียู เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ 3 เมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เพื่อเตรียมทีมให้พร้อมก่อนลงเล่นสองเกมสำคัญกับเกาหลีใต้

อ่านบทความต่อด้านล่าง

ในช่วงก่อนการซ้อม ปกเกล้า อนันต์ กองกลางจากทรู แบงค็อกฯ มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยเผยว่า มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่น ค่อนข้างเคร่งครัดกับกฎระเบียบในทีม ซึ่งวางเรื่องสำคัญ ๆ ให้ลูกทีมปฏิบัติตามเอาไว้ 3 ข้อ ได้แก่ การตรงต่อเวลา, การดูแลสภาพร่างกาย และเรื่องการรักษาความลับในทีมกับสื่อมวลชน

สำหรับ ทีมชาติไทย มีโปรแกรมฝึกซ้อมไปจนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2567 จากนั้นจะออกเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 เพื่อลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C นัดที่ 3 เยือน เกาหลีใต้ วันที่ 21 มีนาคม เวลา 18.00 น. ตามเวลาไทย ต่อด้วยกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 26 มีนาคม เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี , Youtube Changsuek Official และ Facebook Changsuek Official