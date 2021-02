เปาหัวร้อนขอโทษเหตุปรี่เอาเรื่องแข้งอิปสวิช

ดาร์เรน ดรายส์เดล ผู้ตัดสินลีกวัน กล่าวคำขอโทษต่อทุกฝ่าย หลังสติหลุดปรี่เอาเรื่อง อลัน จัดจ์ นักเตะของ อิปสวิช ทาวน์ ในระหว่างเกมแข่งขัน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมลีกวัน คู่ระหว่าง อิปสวิช ทาวน์ พบกับ นอร์ทแธมป์ตัน เมื่อ อลัน จัดจ์ เสียหลักล้มลงในเขตโทษ แต่ ดาร์เรน ดรายส์เดล มองว่าไม่เป็นจังหวะฟาวล์

อลัน จัดจ์ จึงไม่พอใจการตัดสินและวิ่งเข้ามาต่อว่าดรายส์เดล จนทำให้เชิ้ตดำคนดังกล่าวฟิวส์ขาดหวิดปะทะกันในสนาม เดือดร้อนถึงนักเตะทั้งสองฝั่งต้องเข้ามาห้ามทัพกันวุ่น สุดท้ายกองกลางของอิปสวิชถูกใบเหลืองไปตามระเบียบ

😲 Here's the moment referee Darren Drysdale squares up to Ipswich midfielder Alan Judge before showing him a yellow card... pic.twitter.com/Dk8eUAcoB5