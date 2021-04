เป็นไปได้! ลูกกรีซมันน์เกิดวันเดียวกันทั้ง 3 คน

อองตวน กรีซมันน์ กองหน้าของบาร์เซโลนา ได้รับข่าวดีนอกสนามเมื่อ เอริก้า โชเปเรนา ภรรยาชาวสเปนของเขา ให้กำเนิดลูกคนที่สามในวันนี้ (8 เมษายน)

แนวรุกชาวฝรั่งเศสไม่ได้ลงซ้อมกับต้นสังกัดในวันนี้ เนื่องจากต้องไปอยู่เฝ้าภรรยาคลอดลูกคนที่สาม ซึ่งเป็นเด็กชายที่เขาตั้งชื่อไว้ว่า อัลบา กรีซมันน์

และเรื่องที่บังเอิญอย่างมากก็คือ ลูกสองคนก่อนหน้านี้ของ กรีซมันน์ ก็เกิดในวันที่ 8 เมษายนเช่นเดียวกันด้วย ได้แก่ มิอา กรีซมันน์ ลูกสาวคนแรกที่เกิดในปี 2016 รวมถึง อมาโร กรีซมันน์ ลูกชายคนกลางที่เกิดในปี 2019 ทำให้ลูกทั้งสามคนของเขา มีวันเกิดตรงกับวันที่ 8 เมษายนทั้งหมด

Antoine Griezmann has become a father for the third time.



All of his children were born on the same day 🤯



Mia: April 8. 2016

Amaro: April 8. 2019

Alba: April 8. 2021



Accurate. 🎯 pic.twitter.com/CfAgbN15Tr