เป็นมากกว่าสโมสร! บาร์ซายืนไว้อาลัยลูกสาวเอนริเก้ก่อนเริ่มซ้อมวันนี้

บาร์เซโลนา ยืนไว้อาลัยให้กับการจากไปของลูกสาวของ หลุยส์ เอนริเก้ อดีตกุนซือของทีมก่อนการฝึกซ้อมในวันนี้

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโลกฟุตบอลต้องพบกับข่าวเศร้าเมื่อลูกสาวของอดีตกุนซือบาร์ซาได้จากไปด้วยโรคมะเร็งกระดูก ก่อนหน้านี้ เอนริเก้ ได้ลาออกจากกุนซือทีมชาติสเปนเพื่อไปดูแลลูกสาวที่ต้องอยู่ในอาการโคม่านานถึง 5 เดือนก่อนจากไปในวันนี้

โดยในช่วงก่อนการซ้อมทีมในวันนี้ ทัพบาร์ซาได้ยืนไว้อาลัยให้กับการจากไปของลูกสาวอดีตกุนซือของพวกเขา 1 นาทีก่อนเริ่มทำการฝึกซ้อม

A minute's silence in memory of Xana, Luis Enrique's daughter, before Friday's training sessionpic.twitter.com/8nkbKMluDY