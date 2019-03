เปิดทางซบโกเบ! ซามเปร์ฉีกสัญญาบาร์เซโลนา

บาร์เซโลนา แถลงยืนยัน พวกเขาบรรลุข้อตกลงยกเลิกสัญญากับ เซร์จี ซามเปร์ กองกลางลูกหม้อของสโมสร

มิดฟิลด์ชาวสแปนิชได้รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่บาร์ซาแค่ 9 เกม ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา หากนับเฉพาะฤดูกาลนี้ เขาได้ลงเล่นแค่นัดเดียวในเกมโกปา เดล เรย์

ล่าสุดดาวเตะวัย 24 จึงตัดสินใจฉีกสัญญากับอาซูลกรานาแล้ว เพื่อเปิดทางย้ายไปเล่นกับ วิสเซล โกเบ สโมสรในเจลีกแบบไม่มีค่าตัว

นั่นหมายความว่า ซามเปร์จะได้ร่วมงานกับอดีตรุ่นพี่ในทีมบาร์เซโลนาอย่าง อันเดรส อิเนียสต้า กับ ดาบิด บีญา ที่ค้าแข้งอยู่ที่นั่น

Agreement for the cancellation of the contract of @SergiSamper

