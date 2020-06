เบเยรินปลูกต้นไม้ 3,000 ต้น ทุกเกมที่อาร์เซนอลชนะ

เอคตอร์ เบเยริน จับมือกับองค์กรการกุศลด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง One Tree Planted ด้วยการประกาศแคมเปญเรื่องการจะปลูกต้นไม้เกมละ 3,000 ต้น เฉพาะเกมที่อาร์เซนอลสามารถเก็บชัยชนะได้ในฤดูกาลนี้

ทัพปืนโตจะกลับมาลงสนามในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งช่วง 2.15 น. คืนนี้ตามเวลาไทย หลังจากพักเบรกไปนานจากปัญหาโควิด-19 ด้วยการบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ ซิตี้ที่เอติฮัด สเตเดี้ยมแบบไม่เปิดให้แฟนบอลเข้าชม

ขณะที่แบ็คขวาชาวสเปนจัดการผุดแคมเปญที่จับมือกับ One Tree Planted ด้วยการประกาศว่าในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้ หากว่าเกมไหนเดอะ กันเนอร์สคว้าชัยชนะได้ เขาจะปลูกต้นไม้เกมละ 3,000 ต้น เพื่อเป็นการช่วยโลกลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

For every @Arsenal game we win this season I will plant 3,000 trees to help combat the carbon emissions issues we have. Follow the link to learn more on how you can get involved by planting a tree with me @onetreeplanted 🌳https://t.co/mQSqqGc7R5 pic.twitter.com/d0J9OGa1jO