เบอร์ 10 คนใหม่! คูตินโญถึงมิวนิคเตรียมตรวจร่างกาย

ฟิลิปป์ คูตินโญ ว่าที่แข้งใหม่ของ บาเยิร์น มิวนิค เดินทางมาถึงเยอรมันแล้ว เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับทีม

ทีมเสือใต้บรรลุข้อตกลงคว้าสตาร์จากบาร์เซโลนา ด้วยสัญญายืมตัว 1 ปี โดยรายงานจาก Bild ระบุว่า แชมป์บุนเดสลีก้าจ่ายเงิน 8.5 ล้านยูโร เพื่อแลกกับการใช้งานนักเตะ 1 ซีซัน พ่วงอ็อปชันซื้อขาดในราคา 120 ล้านยูโร

ขณะที่ Adidas สปอนเซอร์เสื้อแข่งของทีมเสือใต้ยืนยันแล้วว่า คูตี้จะใส่เสื้อหมายเลข 10 ของบาเยิร์น หลังจาก อาร์เยน ร็อบเบน เจ้าของคนเดิมโบกมือลาทีมและแขวนสตั๊ดไปแล้ว

ทั้งนี้ คูตินโญเพิ่งย้ายมาเล่นกับบาร์ซาเมื่อเดือนมกราคม ปี 2018 ด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสร 145 ล้านยูโร แต่เขากลับงัดฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้จนเสียตำแหน่งตัวจริง โดยเขาทำไป 21 ประตู จาก 76 เกม

Philippe Coutinho will wear the number 10, according to Adidas pic.twitter.com/KTVNd4NXzK