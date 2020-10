เบรธเวตโยกสวมเบอร์ 9 บาร์ซาแทนซัวเรซ

บาร์เซโลนา ประกาศยืนยันหมายเลขเสื้อของนักเตะทั้ง 24 คนในทีมชุดใหญ่ประจำฤดูกาลนี้ โดยที่ มาร์ติน เบรธเวต นั้นได้สวมหมายเลข 9 แทนที่ของ หลุยส์ ซัวเรซ

เดิมทีกองหน้าชาวเดนมาร์กที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับบาร์ซาเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยเจ้าตัวนั้นเลือกสวมใส่เสื้อหมายเลข 19 และได้ลงสนามในลาลีกาฤดูกาลก่อน 11 เกม ยิงได้ 1 ประตู

ส่วนในฤดูกาลนี้ จากการที่อดีตกองหน้าตัวเก่งของทีมอย่าง หลุยส์ ซัวเรซ ย้ายออกไปอยู่กับคู่แข่งร่วมลาลีกาอย่าง แอตเลติโก มาดริด ทำให้ทาง เบรธเวต ตัดสินใจโยกมาใช้เสื้อหมายเลข 9 ทดแทน ขณะที่หมายเลข 19 ที่เคยเป็นของเขา ถูกยกไปให้ มาเธอุส แฟร์นันด์ส กองกลางตัวใหม่ชาวบราซิลที่เพิ่งย้ายมาจากพัลเมรัสใช้สวมใส่แทน

Our 2020/21 first team squad numbers are set! 💪🔵🔴 pic.twitter.com/MeFcJPDyN8